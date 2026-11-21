„Fiona byla symbolem odolnosti a vytrvalosti a bude nám v Cincinnati chybět,“ řekl Moreno, zatímco stál vedle fotografie hrošice.
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Fiona se narodila v lednu v roce 2017 o šest týdnů předčasně a neočekávalo se, že přežije. Vážila jen asi 13 kilogramů, což byla dosud nejnižší zaznamenaná porodní hmotnost u tohoto druhu. Nedokázala sát, personál proto ručně dojil její matku. Zdravotní sestry z cincinnatské dětské nemocnice pomáhaly s intravenózním podáváním tekutin do jejích drobných žilek. Zoo její vývoj zachycovala na fotografiích a videích a fanoušci po celém světě jej sledovali on-line. Hrošice inspirovala také sérii dětských knih.
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Čepici Fiona spolkla 11 dnů před svým úhynem. Podle zoo šlo o nehodu: dítě čepici vyhodilo do vzduchu, kde ji zachytil stropní ventilátor a úzkým otvorem nad skleněnou bariérou ji odvanul do výběhu. Hrošice se chovala normálně až do začátku týdne, kdy ztratila chuť k jídlu. Vzhledem k tomu, že u tak velkého zvířete nebyla možná operace, tým veterinářů hrošici poskytoval podpůrnou péči ve snaze ji zachránit, což se nakonec nepodařilo. Hroši se běžně dožívají 35 až 50 let.
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Moreno to označil za tragickou nehodu a zdrcující ztrátu. „Lidé, kteří navštěvují naše město, náš stát, tam nyní nebudou mít Fionu. V zoo po ní zůstane prázdné místo a v jejich srdcích díra,“ dodal. Senátor uvedl, že rezoluci představil k uctění hrošice a týmu zoo v Cincinnati.
Před branami zoo vzniklo pietní místo, kde lidé k soše oblíbené Fiony pokládali květiny, přáníčka a plyšáky. Někteří jí tam podle deníku The New York Times zanechali její oblíbené potraviny - meloun a dýni.
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Fiona byla velkým lákadlem pro návštěvníky zoo v Cincinnati. Web The Cincinnati Enquirer na základě průzkumu mezi místními podniky informoval, že před jejími prvními narozeninami tržby z prodeje oblečení, piva, pohlednic a dalších předmětů s motivy hrošice dosáhly téměř 500 000 dolarů (11,1 milionu Kč).