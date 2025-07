Je to pohled, z něhož mrazí. Pod poloprůhlednou maskou se rýsuje spálené maso, které kdysi bylo tváří Kwasi Afari-Minty. Pásek je pevně utažený a deformuje to, co zbylo z jeho uší. Prázdný pohled směřuje do objektivu, v očích se stále zračí záchvěvy utrpení. Život mu navždy změnila tragédie v útrobách londýnského metra.

Jejím dějištěm se 18. prosince 1987 stala stanice King’s Cross. Rušný dopravní uzel spojoval jak železnici, tak dvě linky metra Piccadilly a Victoria, na něž vedly samostatné eskalátory. Kwasi, přistěhovalec z Ghany, který tehdy druhým rokem žil v Londýně, se osudného dne vracel z nákupu vinylových desek. Coby hudební producent musel mít přehled o aktuálních trendech.

Když se před půl osmou rozhodl jet domů do Leytonu ve východní části britské metropole, čekal na metro na lince Victoria. V tu chvíli několik cestujících nahlásilo policii malý požár v prostoru eskalátorů.

Později vyšlo najevo, že plameny zažehla odhozená zápalka, tehdy se v metru běžně kouřilo a eskalátory byly z velké části dřevěné. Zaměstnanci metra se vydali na inspekci a zjistili, že přímo z konstrukce vychází dým. Naneštěstí nevěděli, jak použít speciální hasicí přístroje. Na místo dorazila policie, která zavelela k evakuaci.

Už v 19:36 byli na místo vysláni hasiči, na místě lokalizovali požár „asi o velikosti malé papírové krabice“. Hašení vodním proudem však nefungovalo. V 19:42 plameny pohltily velkou část eskalátoru. „Z rozhlasu se ozvalo, že stanice může kdykoli začít hořet,“ vzpomínal po letech Kwasi. Místo uhašení plamenů nastala exploze, do vstupní haly vystřelilo několik ohnivých koulí, což zablokovalo únikovou cestu stovkám cestujících.

„Šel jsem po eskalátoru, jen krůček a byl bych nahoře. Byl jsem skoro v bezpečí, pak mě ale z levé strany zasáhla ohnivá koule přímo do tváře. Srazila mě k zemi, ruce jsem musel položit na zem, viděl jsem, jak se začaly škvařit. Pokoušel jsem se utéct, ale nešlo to, všechny cesty byly najednou zablokované. Byl jsem v pasti, hořel jsem. Bylo mi jasné, že pokud znovu spadnu na zem, zemřu,“ vzpomínal v roce 2012 Kwasi.

V ohnivém pekle byl několik minut, než spatřil za dýmem a plameny světlo. „Nějak jsem tušil, že tam na mě čeká život. Dokola jsem si recitoval Žalm 91: ‚Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového,‘“ popisuje. „Pak mě spatřili nějací lidé, strhali ze mě oblečení a uhasili mě. Byl jsem tak strašně popálený, že jsem vůbec nic necítil,“ dodává.

První pohled do zrcadla

Byla to však jen předehra k agónii, která ho čekala. Utrpěl devastující zranění horní poloviny těla, nejhůře dopadla jeho tvář. Plameny mu seškvařily oční víčka a rty. Prsty se mu spekly dohromady. V průběhu let podstoupil třicet operací, na jednotce intenzivní péče ležel půl roku. Lékaři mu na tvář nasadili speciální zvlhčovací a ochrannou masku kvůli lepší regeneraci tkáně. Právě v ní ho na ikonickém snímku zachytil rodák z Jihoafrické republiky Glynn Griffiths.

„Moc jsem nevěděl, co se vlastně děje. Ruce jsem měl v nějakých obvazech a sádrách. Tušil jsem, že je to vážné, ale úplně jsem nevěděl proč. V pokoji nebyla žádná zrcadla, sestřičky na mne byly moc hodné,“ vzpomíná na dlouhou rekonvalescenci. Když poprvé uviděl následky zranění, zhrozil se. „Konečně jsem si chtěl dojít sám na záchod, nesnášel jsem, že musím čůrat do lahve u postele. Jednou v noci jsem se vydrápal z postele a došoural se na toaletu, bylo tam i zrcadlo. Když jsem do něj pohlédl, pomyslel jsem si: ‚Můj Bože, to jsem já? A pak jsem začal plakat,‘“ popisuje.

Když se konečně dostal z nemocnice, dostával jednu ránu za druhou. Snažil se vrátit do hudební branže, jenže jeho prsty i hlasivky už byly nepoužitelné. Zkrachovalo i jeho první manželství. „Když mě Rose poprvé uviděla, bylo jasné, že to nezvládne, museli jsme se rozejít,“ vzpomíná. Snažil se uživit, jak jen to šlo. Krátce pracoval jako taxikář. „Lidé ale reagovali strašně. Někteří se mi smáli, jiní byli vyděšení. Nešlo to snést, musel jsem skončit,“ vrací se Kwasi zpět do těžkého období.

Pravidelně se vracel do nemocnice, lékaři mu postupně alespoň částečně zrekonstruovali obličej za pomoci kožních štěpů. Některé jizvy vyhladil čas. „Lidé už na mě nezírají. Ale mám pořád ruce jak nějaké pařáty, nemohu narovnat prsty. Udělali mi taky nová víčka, takže můžu konečně zavřít oči a nebolí to. Změnil jsem se mentálně i fyzicky, takže už pro lidi nejsem takový vetřelec,“ svěřil se.

V roce 1994 se zdálo, že mu osud konečně ukáže přívětivou tvář. Znovu se oženil, jeho manželka Regina však o devět let později zemřela na následky vnitřního krvácení, bylo jí pouhých 45 let. Kwasi od té doby žije pouze se svým synem Eugenem, který trpí těžkým autismem. Kwasi přesto tvrdí, že měl svým způsobem štěstí. „Nechci, aby mě lidi litovali. mám svého syna a většinu času jsem šťastný,“ tvrdí.

Tichý život velkého fotografa

Mnohem šťastnější život bez krutých ran osudu prožil autor slavného snímku. Glynn Griffiths se narodil v roce 1950 v jihoafrickém městě Jagersfontein, v dětství si užíval dobrodružné výpravy po okolí, chlubil se bohatou sbírkou nálezů z dob dávno minulých, nejpyšnější byl na neolitický pazourek. Při povinné vojenské službě exceloval coby expert na morseovku. S koncem v armádě začal koketovat s novinařinou, coby fotograf přispíval do liberálního listu Cape Times, jméno si udělal reportážemi z brutálních vládních zásahů proti černému obyvatelstvu. Většinu času trávil ve vyloučených lokalitách.

V polovině osmdesátých let se společně se svou manželkou Annie vydali na plachetnici do Anglie. Zakotvili v Tilbury, za úspory si pořídili obytný vůz a přežívali v něm na jihu Londýna. Griffiths měl za sebou slušné resumé a během pár dní si našel práci, fotil mimo jiné pro list Evening Standard. Tamní editor v něm rychle rozpoznal talent a navrhl mu, zda by nechtěl být u startu tehdy rodícího se deníku The Independent. Griffiths souhlasil a mimo reportáží zde pracoval i coby fotoeditor.

Za fotografii Kwasiho si odnesl prestižní World Press Photo, byl to pro něj však jen začátek. Jeho pracovištěm se stal takřka celý svět, v roce 1989 fotil následky ničivého zemětřesení v San Francisku, je rovněž autorem slavného snímku Nelsona Mandely ze stadionu v Kapském městě, na kterém zvedá zaťatou pěst.

V devadesátých letech se renesanční Griffiths přesunul ke kresbě a malbě, práci fotoeditora si nechával na noc, aby měl dostatek času na svou novou vášeň. V roce 2009 vystudoval sochařství na Wimbledon College of Art. Novým domovem se mu stalo městečko Cheltenham, kde si otevřel vlastní studio. Umění prostupovalo jeho životem, po celou svou kariéru sbíral všechny možné publikace.

V roce 2017 si pořídil malou loď, uzpůsobenou těsným zdymadlům britských řek. Pravidelně kotvil u Hebden Bridge v hrabství Západní Yorkshire. Dalším projektem měla být podle jeho bývalých kolegů výroba speciálních poliček, na kterých chtěl vystavovat svou obsáhlou sbírku uměleckých knih. Jeho dobrý přítel Brian Harris v dojemném článku pro portál The iPaper popsal, že zemřel přímo při tvorbě svého posledního díla 3. října 2017.