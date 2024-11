Objal umírajícího syna, ona fotila. Kristus s AIDS zatřásl světem reklamy

Frareová v roce 1990 nastoupila jako studentka žurnalistiky na univerzitu v Ohiu. V té době už měla zkušenosti s médii a chtěla se ve své práci věnovat epidemii AIDS. Začala tak dobrovolničit v hospicu Pater Noster, který zajišťoval pacientům potřebnou péči. Fotoreportérka zaznamenávala dění v hospicu a sblížila se s personálem. Zejména s dobrovolníkem Petou, jenž sám byl HIV pozitivní a staral se o nemocného Davida Kirbyho.

Kirby se narodil a vyrostl v malém městě v Ohiu. V 70. letech rodině oznámil, že je homosexuál, což vedlo k vzájemnému odcizení. Poté se přestěhoval do Los Angeles, kde působil jako gay aktivista. Když v 80. letech zjistil, že je HIV pozitivní, založil nadaci Stafford Ohio AIDS Foundation zaměřenou na prevenci AIDS a obhajobu práv nemocných. Jakmile se jeho zdravotní stav zhoršil, kontaktoval po letech rodinu s přáním zemřít mezi nejbližšími.

Onemocnění nyní známé jako HIV/AIDS bylo v USA poprvé popsáno v roce 1981, kdy se v odborném periodiku amerického Střediska pro kontrolu nemocí objevila krátká zpráva o pěti případech pneumocystózy u několika mladých a na první pohled zdravých mužů. S narůstajícím počtem nemocných začínalo být jasné, že se jedná o epidemii. Protože se ale zdálo, že nová nemoc postihuje pouze gay komunitu, většina Američanů stejně jako média počínající krizi aktivně ignorovala.

Přehlížení ze strany americké vlády vedlo ke vzniku nových protestních hnutí jako například ACT UP. „My umíráme a oni nedělají nic!“ „Vláda má na rukou krev!“ nebo „Každých osm minut zemře na AIDS jeden člověk“, stálo na transparentech, se kterými aktivisté vyráželi do ulic a šířili povědomí o nákaze.

HIV vs. AIDS HIV je označení pro virus, který napadá buňky imunitního systému člověka. AIDS je potom označení pro soubor onemocnění, jež jsou následkem pokročilého poškození organismu při infekci virem HIV. Nejčastější cestou přenosu je nechráněný pohlavní styk. Zdroj: testujsevcas.cz

Kirby poslední dva měsíce života strávil v hospicu. „Na začátku svého působení v Pater Noster jsem se Davida zeptala, jestli mu nevadí, že zde fotím,“ líčila po letech Frareová. Obdržela odpověď, že je to v pořádku, pokud z fotek nebude mít profit. „Dodnes si za fotku neberu žádné peníze. Ale David byl aktivista a chtěl, aby se vědělo, jak ničivý je AIDS pro rodiny a komunity,“ popsala fotografka.

Zemřel v květnu 1990 ve věku 32 let. Ten den byla Frareová zrovna v hospicu na návštěvě. „Zůstala jsem stát před Davidovým pokojem a hleděla si svého, najednou vyšla ven Davidova maminka a řekla mi, že rodina chce, abych fotografovala lidi, kteří se s ním naposledy loučí,“ popsala. Šla tak dovnitř, stála v rohu, pozorovala a fotografovala momenty truchlení. „Věděla jsem, že se v té místnosti přímo přede mnou odehrálo něco neuvěřitelného,“ vzpomínala.

„Ježíš Kristus umírající na AIDS“

To ještě netušila, jak velký společenský ohlas její fotografie vzbudí. Snímek poprvé vyšel v časopisu Life a do dnešního dne ho viděla asi miliarda lidí. Byl totiž reprodukován ve stovkách novin, časopisů a televizních reportáží po celém světě, které se zaměřovaly jak na samotnou fotografii, tak – a to mnohem více – na kontroverze, jež ji doprovázely.

„Fotka, která změnila tvář AIDS“ dostala řadu prestižních ocenění, v soutěži World Press Photo se umístila na druhém místě v kategorii Zprávy. Nejvíce ji ale zviditelnila oděvní společnost Benetton, jež její kolorovanou verzi (původní fotografie byla černobílá) použila v provokativní reklamní kampani.

Fotografie v určitém smyslu spojovala. Bouřily se proti ní totiž skupiny jinak stojící na opačných pólech názorového spektra. Katolíci protestovali, protože měli pocit, že snímek zesměšňuje klasický obraz Piety, tedy svatou Marii držící v náručí tělo svého ukřižovaného syna. Tuto metaforu dokonce použil fotograf a umělecký ředitel Benettonu Oliviero Toscani, když Davida Kirbyho přirovnal k Ježíši Kristu umírajícímu na AIDS.

Aktivistům z ACT UP zase vadila komercializace lidského utrpení. Protestující vyzývali k bojkotu Benettonu, módní časopisy jako Elle nebo Vogue odmítly snímek otisknout. „Tento snímek vás staví před vlastní svědomí, kdy si říkáte, co dělám pro to, aby se tento problém řešil? Proto jsou lidé naštvaní,“ argumentoval Toscani, který v Benettonu prosadil aktivistický přístup k reklamě jako médiu upozorňujícímu na společenské problémy.

Vedle umírajícího Davida Kirbyho tak vznikly reklamy s fotografií jeptišky líbající kněze nebo s obrázky třech totožných srdcí popsaných jako „bílý, černý, žlutý“. Sázka na emoce se nakonec Benettonu i přes kontroverze vyplatila a v roce 1992, kdy byla reklama s Davidem Kirbym publikovaná, se společnosti zvýšil zisk meziročně zhruba o 24 procent.

„Nikdy jsme neměli žádné výhrady, aby společnost Benetton použila Theresinu fotografii v reklamě,“ řekla Kirbyho matka. „Co mi vadilo, byli všichni, kteří se vyjadřovali k tomu, jak je to podle nich pobuřující, když o nás ani o Davidovi nikdo nic nevěděl. Můj syn nakonec víceméně zemřel hlady,“ popsala jeden z vedlejších účinků nemoci. Reklama podle ní byla další možnost, jak lidé mohli poznat pravdu o AIDS.

„Během kontroverzí jsem se hroutila“

Ke kontroverzím se zpětně vrátila i fotografka Frareová. „Víte, v době, kdy běžela reklama Benettonu a kdy zuřila polemika o použití mé fotografie Davida, jsem se hroutila,“ přiznala. „Rozpadala jsem se na kusy. Ale Bill Kirby mi řekl něco, na co jsem nikdy nezapomněla. Řekl mi, poslouchej, Therese, Benetton nás nevyužil ani nezneužil. My jsme využili je. Díky nim byla tvoje fotka vidět po celém světě, a to je přesně to, co David chtěl,“ vzpomínala.

Podobnou moc snímku připisovala i vedoucí dobrovolníků v Pater Noster Barb Cordleová, která v hospicu působila v době, kdy se tam Kirby léčil. Podle ní fotografie přispěla více než kterákoli jiná k tomu, že lidé na AIDS zmírnili svůj názor. „Nemůžete se na tu fotku podívat a nenávidět člověka s AIDS. To prostě nejde,“ dodala.

Po smrti Davida Kirbyho pokračovala Therese Frareová ve fotografování nemocných v hospicu. Čas trávila především s ošetřovatelem Petou, jenž dříve opečovával Kirbyho. I on zemřel v roce 1992 na AIDS, jelikož na rozdíl od dneška neexistovala efektivní léčba. Kirbyovi se o něj v jeho posledních měsících života starali, stejně jako se Peta starala o jejich syna.