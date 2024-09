Svatební fotka znetvořeného mariňáka dojala svět. Happy end se nekonal

Na první pohled to vypadá jako každá jiná svatební fotka mladého vojáka a jeho nastávající. Žena v bílých šatech drží kytici růží, vedle stojí ženich v nažehlené uniformě.

Ale něco tady nehraje. Nevěsta se neusmívá, má poněkud ztracený pohled upřený do prázdna. A výraz jejího muže lze jen těžko identifikovat, neboť většina jeho obličeje je strašlivě zohavená.

Slavný snímek nevznikl v komerčním ateliéru, pořídila ho dokumentární fotografka Nina Bermanová. Neměla zájem o falešné snímky šťastně se tvářících novomanželů, chtěla ukázat syrové a kruté následky války v Iráku. „Všichni kolem nich si přejí, aby byli normální. Ale takhle to ve skutečnosti nefunguje,“ popsala své dojmy z fotografie, za kterou v roce 2006 vyhrála v soutěži World Press Photo.

„Jestli tohle nevypovídá o dopadech války, tak už nevím, co by mělo. Křičí to do očí: probuďte se, tato válka je skutečná,“ zdůraznila Bermanová v rozhovoru pro portál Salon. Vadilo jí, že pro značnou část Američanů, zvlášť bohaté lidi z velkých měst, byla nešťastná americká okupace Iráku a její dopady na životy vojáků vzdáleným problémem, který snadno vyřeší protézy a zdravotní péče.

S Tylerem Ziegelem a jeho nastávající se seznámila při práci na sérii o zraněných vojácích Purple Hearts – Back From Iraq. Magazín People ji za ním poslal s tím, že chce srdceryvný „příběh se šťastným koncem“. Měl to být příběh mladé ženy, která svému milému zůstala věrná i poté, co se z Iráku vrátil s těžkými popáleninami.

Ziegel a Renée Klineová byli pro tyto účely ideální. Zamilovali se do sebe na střední škole v městečku Metamora ve státě Illinois, on hned po škole nastoupil k námořní pěchotě. Po prvním turnusu v Iráku se vrátil do rodného města a požádal svou milou o ruku. Bylo mu jednadvacet, jí osmnáct, když do rozvrácené blízkovýchodní země odjel podruhé.

Třicet operací

Dva dny před Štědrým dnem roku 2004 se stala věc, jaké se obává každá dívka, která má kluka ve válce. Když se Tyler s dalšími šesti mariňáky vracel v konvoji obrněných vozidel na základnu Al Assad, narazilo do nich sebevražedné vozidlo plné výbušnin.

Exploze mu způsobila popáleniny třetího stupně, a to hlavně na rukou, krku a hlavě. Plameny mu sežehly i uši, nos a rty. Oslepl na jedno oko, lékaři mu odstranili část lebky, levou ruku mu museli amputovat pod loktem. Na pravé ruce přišel o tři prsty, místo urvaného palce mu přišili palec z nohy.

Během devatenáctiměsíční rekonvalescence podstoupil třicet operací v nemocnici Brooke Army Medical Center v texaském San Antoniu. Celou dobu u něj byly jeho matka i snoubenka. Staraly se o něj a ošetřovaly jej, přičemž musely spoléhat na prostředky poskytnuté neziskovými organizacemi, protože vláda několikaměsíční pobyty v nemocnici rodinným příslušníkům neplatila.

„Nejdřív jsem si myslela, že to není tak hrozné,“ popsala Renée časopisu People své pocity z prvního setkání s Tylerem. „Vypadal jako dřív, jen byl oteklý a zčernalý, jak byl spálený.“ Když mu však odstranili mrtvou tkáň, nepoznala jej. Myslela, že se ošetřovatelka musela splést.

Podle Bermanové byl Tyler během svého pobytu v nemocnici ve velmi depresivním stavu. Přesto si mezi ostatními pacienty vydobyl pověst „superpozitivního chlapa“. „Chodil za ostatními vojáky a mariňáky, kteří byli nemocní a zranění, a povzbuzoval je,“ vzpomínala dokumentaristka.

Po Tylerově propuštění z nemocnice se dvojice rozhodla pokračovat v plánech na svatbu. Vzali se 7. října 2006. Jejich svazek byl oslavován jako důkaz síly lásky, guvernér Illinois den vyhlásil státním svátkem a nazval jej „Dnem Renée a Tylera Ziegelových“.

Rozvod, který zbořil iluze o lásce

Ani ne po roce se však miláčci Ameriky rozvedli. Lidé na zprávu reagovali šokovaně, nevěřícně – a zklamaně. „Jako kdyby to bylo osobní. Jako by jim byl někdo slíbil happy end a oni o něj byli okradeni. Ukázalo se, že láska nemůže pokaždé zvítězit. Že je to mýtus,“ zamýšlela se nad reakcí americké veřejnosti novinářka britských The Times Ariel Leveová.

Přátelé Renée později uváděli, že se rozvodu bála. Měla strach, že ji lidé budou odsuzovat za to, že svého zohaveného manžela opustila. Rozhodnutí ukončit manželství ovšem údajně předcházela vzájemná dohoda.

„Spoustu věcí jsem udělal špatně. Věci každodenního života. Věci, které dělají kluci a které holky nesnášejí,“ přiznal Tyler bez bližších podrobností. Vztahy v manželství podle všeho zhoršila i skutečnost, že nemohl chodit do práce a byl odkázán na podporu pro veterány. Jeho žena si zatím přidělávala jako servírka.

Matka Renée zase měla za to, že pár vstoupil do manželství příliš rychle. Podle ní by se jejich vztah vyvíjel jinak, pokud by její dceři po Tylerově prvním odjezdu do Iráku nezemřel otec a ona se pak na svého milého citově neupnula. Dvojice navíc byla pod obrovským mediálním tlakem.

Tyler po rozvodu tvrdil, že jsou si s Renée stále blízcí a navštěvují se při sledování sportovních událostí. Připustil, že se díval po jiných dívkách a trápilo ho, že nevěděl, zda s ním manželka mluví z upřímného zájmu, nebo ze soucitu.

Na skutečnost, že jeho znetvořená tvář přitahuje pozornost, se snažil reagovat cynickým humorem. Když se ho děti ptaly, kde má uši a oko, vyprávěl, že mu je sebrali zlí lidé. Jednomu kuřákovi zase naznačil, že by toho měl nechat, aby nedopadl jako on. Ne vždy ale reagoval pouze úsměvem. Když na něj jednou skupina vysokoškoláků křičela, že je zrůda, Tyler bránil svou čest pěstmi.

V prosinci 2012 jeho rodina oznámila, že zemřel po pádu na ledě. Pitva později zjistila, že pravou příčinou úmrtí byla kombinace užití alkoholu a heroinu.

Fotografie, jež žije dál

Prostřednictvím slavné svatební fotografie ale Tyler žije dál jako symbol hrůzných dopadů války. Snímek se mohutně šířil na proválečných i protiválečných platformách, objevil se ale také na stránkách zasvěcených Valentýnu.

Ninu Bermanovou značná emocionální odezva na její snímek šokovala. „Někteří lidé říkají věci jako: ‚Plakal jsem celé dny‘ nebo ‚Nikdy jsem nic takového neviděl‘. Já osobně jsem nic takového necítila,“ podotkla dnes čtyřiašedesátiletá rodačka z New Yorku.

Lidé kromě sdílení slavný snímek k jejímu znechucení i upravovali. Za nejhorší označila počínání neznámého umělce, který její fotku zvětšil, vystřihl z ní nevěstin obličej a připsal: „Buď hrdina, vezmi si hrdinu.“