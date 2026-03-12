Provoz vázne a na mostě přes Kazennyj Torec se tvoří dlouhá fronta terénních pick-upů dovezených ze všech koutů Evropy. Vojáci opatrně objíždějí pojízdné lešení, ze kterého parta dělníků na sloupy připevňuje sítě.
Slovjansk se od naší poslední návštěvy v září minulého roku hodně proměnil. Od severu a východu hřmí artilerie, otravné hučení šáhedů je slyšet i přes den, přibývá raketových útoků a bombardování. V úterý ráno do centra dopadly tři řízené letecké bomby KAB a zabily čtyři lidi. Dalších dvacet utrpělo zranění. Zóna smrti se pomalu blíží.