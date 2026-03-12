Bránu Donbasu pokryly antidronové sítě. Rusko rozevírá čelisti kolem Slovjansku

Slovjansk čelí útokům ruských FPV dronů. Ve městě a okolí pracovní čety narychlo budují ochranná sítě. (9. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Adam Hájek
Petr Topič
,
  20:00
Od našich zpravodajů na Ukrajině - Trolejbusy už ve Slovjansku nepotkáte. Trakční vedení zmizelo, místo něj se v centru města natahují antidronové sítě. Rusové se snaží baštu ukrajinské armády v Doněcké oblasti obklíčit. „Bohužel, je to stále těžší. Útočí ve velkém množství,“ přiznávají v rozhovorech s reportéry iDNES.cz ukrajinští velitelé.

Provoz vázne a na mostě přes Kazennyj Torec se tvoří dlouhá fronta terénních pick-upů dovezených ze všech koutů Evropy. Vojáci opatrně objíždějí pojízdné lešení, ze kterého parta dělníků na sloupy připevňuje sítě.

Slovjansk se od naší poslední návštěvy v září minulého roku hodně proměnil. Od severu a východu hřmí artilerie, otravné hučení šáhedů je slyšet i přes den, přibývá raketových útoků a bombardování. V úterý ráno do centra dopadly tři řízené letecké bomby KAB a zabily čtyři lidi. Dalších dvacet utrpělo zranění. Zóna smrti se pomalu blíží.

Slovjansk čelí útokům ruských FPV dronů. Ve městě a okolí pracovní čety narychlo budují ochranná sítě. (9. března 2026)
Graffiti pluku Azov ve Slovjansku (9. března 2026)
Nádraží v Lozove zasáhly ruské rakety. (8. března 2026)
Lozova. Bleší trh na blátivém plácku u rozbombardovaného nádraží (8. března 2026)
34 fotografií

Bránu Donbasu pokryly antidronové sítě. Rusko rozevírá čelisti kolem Slovjansku

