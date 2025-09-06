Dronová matka útočí. Rusové přiškrtili poslední bezpečnou silnici do Slovjansku

Adam Hájek
Petr Topič
,
  11:28
Od našich zpravodajů na Ukrajině - Po překvapivém ruském výpadu u Dobropillji byla poslední bezpečnou cestou do Slovjansku silnice přes Izjum, Jenže to už neplatí. Rusové v pátek na této cestě pomocí FPV dronů zničili autobus a nákladní automobil - a to i přesto, že silnice leží v ještě relativně bezpečné vzdálenosti od fronty.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Řítíme se na východ. Kousek za Izjumem nás na blokpostu zastavuje ukrajinská hlídka a dává nám dobrou radu: jeďte co nejrychleji, dnes ráno Rusové kousek před Slovjanskem spálili civilní autobus a náklaďák.

Jejich čoudící trosky míjíme u vesnice Karpivka, asi pět kilometrů od největšího města Doněcké oblasti, které mají Ukrajinci ještě pod kontrolou. Z autobusu zbyla jen ohořelá kostra, vrak náklaďáku ještě dohořívá. Pach spálené gumy se nese zvlněnou stepí, na očouzenou korbu kdosi položil malou pravoslavnou ikonu.

Zprávy o počtu obětí či zraněných nejsou k dispozici, dronových útoků na na strategické silnici Slovjansk-Izjum se však odehrálo daleko více. Jen v pátek zde bylo napočítáno asi deset kusů zasažené techniky. Přitom nejbližší ruské pozice leží více než pětadvacet kilometrů severně a FPV drony mají maximální dolet kolem patnácti kilometrů.

Hořící auta na silnici Izjum - Slovjansk (5. září 2025)
Karpivka, 05.09.2025 UA, UKRAJINA, Příjezd do Slavjansku od Izjumu. Dnes pár kilometrů před Slavjanskem zasáhly ruské drony autobus a nákladní auto. Další útok následoval v podvečer. FOTO: MAFRA - PETR TOPIČ
Karpivka, 05.09.2025 UA, UKRAJINA, Příjezd do Slavjansku od Izjumu. Dnes pár kilometrů před Slavjanskem zasáhly ruské drony autobus a nákladní auto. Další útok následoval v podvečer. FOTO: MAFRA - PETR TOPIČ
Karpivka, 05.09.2025 UA, UKRAJINA, Příjezd do Slavjansku od Izjumu. Dnes pár kilometrů před Slavjanskem zasáhly ruské drony autobus a nákladní auto. Další útok následoval v podvečer. FOTO: MAFRA - PETR TOPIČ
11 fotografií

Podle ukrajinských vojáků Rusové při útocích u Karpivky použili takzvané „mateřské drony“ – tedy velké kvadrokoptéry nesoucí několik menších FPV dronů, které poponesou blíže k cíli a prodlouží jim tak dolet.

„Rusové tam tyto drony podle všeho skutečně dopravili takzvaným ‚mateřským dronem‘. Transportovali tam minimálně pět FPV, takže lze usuzovat, že šlo o plánovanou operaci,“ napsal ukrajinský vojenský bloger publikující na účtu Snajper+.

Dříve stotisícový Slovjansk je pro obranu zbytků Doněcké oblasti klíčový. Ruští separatisté pod velením Igora Girkina ho krátce obsadili už na jaře 2014, ukrajinská armáda je však vzápětí vyhnala. Město známé svým keramickým průmyslem se během jedenácti let války se změnilo v pevnost a většinu jeho obyvatel dnes představují vojáci.

Rusové se dnes ke Slovjansku pomalu blíží ze tří směrů. Ještě na jaře letošního roku sem bylo možné dojet od jihu, tato cesta je však od srpnového ruského výpadu k Dobropillji ležící asi padesát kilometrů na jihozápad považována za příliš nebezpečnou. Nyní se do dosahu nepřítele dostala i frekventovaná cesta, která byla dosud považována za týlovou.

Místo dronových útoků na silnici Izjum - Slavjansk

Vstoupit do diskuse (43 příspěvků)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s

Proslulý výrobce džínů upozorňuje, že měnící se postoj vůči americkým značkám mohou vést zákazníky k volbě evropských produktů nežli těch zámořských. Levi’s tvrdí, že antiamerikanismus spojený s...

6. září 2025

Většina zadržených při razii v Hyundai v USA byli Jihokorejci. Soul žádá vyšetření

Většina ze zhruba 475 lidí zadržených při razii amerických imigračních úřadů v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor ve státě Georgia byli Jihokorejci. Potvrdil to dnes jihokorejský...

6. září 2025  11:46

Dronová matka útočí. Rusové přiškrtili poslední bezpečnou silnici do Slovjansku

Od našich zpravodajů na Ukrajině Po překvapivém ruském výpadu u Dobropillji byla poslední bezpečnou cestou do Slovjansku silnice přes Izjum, Jenže to už neplatí. Rusové v pátek na této cestě pomocí FPV dronů zničili autobus a...

6. září 2025  11:28

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

6. září 2025  10:06

V Sušici na Klatovsku vybuchla tlaková lahev ohřívače, čtyři lidé jsou zranění

Při akci na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku vybuchla v noci na sobotu tlaková lahev od ohřívače vzduchu. Čtyři lidé byli popáleni. Nezletilou osobu a ženu středního věku přepravili záchranáři na...

6. září 2025  9:06,  aktualizováno  9:24

V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

Voňavá míza kadidlovníků, které se v Ománu přezdívá bílé zlato, patří mezi nejcennější zdroje této arabské země. V údolí Dauka se nachází rezervace těchto stromů, jejichž extrakty se používají v...

6. září 2025  9:04

Karibský ostrov vydělává na originální webové adrese. Financuje z ní i letiště

Rozvoj umělé inteligence proměnil internetovou doménu karibského ostrova Anguilla v nečekaný zdroj vysokých příjmů. Adresa .ai láká firmy i investory z celého světa a dražby dosahují milionových...

6. září 2025

Co strany udělají pro dostupnější bydlení? Velká předvolební anketa iDNES.cz

Dostupnost bydlení je v Česku jedna z nejhorších v Evropě. V hlavním městě je k pořízení vlastního bytu potřeba zhruba 15 průměrných ročních hrubých mezd. Portál iDNES.cz se ptal stran, jak chtějí...

6. září 2025  8:52

Žralok napadl surfaře u Sydney, muž zraněním podlehl. Úřady uzavřely pláže

U pobřeží Sydney na východě Austrálie napadl v sobotu žralok surfaře. Muž následně podlehl těžkým zraněním. Pláže v okolí jsou prozatím z bezpečnostních důvodů uzavřené. Úřady na místě nasadily...

6. září 2025  8:47

USA tlačí na Venezuelu. Trump zvažuje vojenské údery proti drogovým gangům

Americký prezident Donald Trump zvažuje vojenské údery proti drogovým gangům na území Venezuely. Jde o součást tlaku na autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, uvedla v noci na...

6. září 2025  7:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump uspořádá summit G20 ve svém klubu. Chce, aby přijel Putin i Si

Americký prezident Donald Trump chce příští rok uspořádat summit velkých světových ekonomik G20 ve svém floridském klubu Doral nedaleko Miami. Prohlásil také, že by na schůzce rád uvítal ruského...

6. září 2025  7:18

Napojení na dálnici za tunelem Homole nebude, řidiči si musejí pár měsíců počkat

Nový šestikilometrový úsek dálnice D35 vedoucí od Ostrova k Vysokému Mýtu bude příští rok hotový dříve než tunel Homole, situovaný přibližně v polovině úseku. Zatímco před tunel se řidiči po nové...

6. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.