Byla líná si obout boty. Šlápla na hrábě, hrot jí probodl nohu. Pomoct museli hasiči

Mary z texaského Houstonu si krátce před nehodou v klidu povídala se sousedem. Když šlápla na hrábě, hlavní starostí pro ni byl pochopitelně syn, kterého stále držela v náručí. „Bála jsem se o něj, takže jsem ho dostala do bezpečí. Řekla jsem si, že nesmím panikařit. Bolest tam byla silná, ale adrenalin byl mnohem silnější,“ vzpomíná.
Kuriózní pohled zaskočil i přivolané záchranáře. „Když se mě zeptali, jak mi je, zavtipkovala jsem: Řekla bych, že taková průměrná sobota!“ vypráví se smíchem Mary. Jenže situace v tu chvíli rozhodně vtipná nebyla. Hrábě byly v chodidle zaklíněné tak hluboko, že museli přijet hasiči a jejich násadu odříznout.
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V nemocnici pak Mary budila pořádnou pozornost. Lidé si její bizarní zranění fotografovali a podle ní si snímek pořídil dokonce i lékař, který jí měl hrot z nohy vytáhnout. „Vůbec jsem nekrvácela, ale hrábě byly pořádně rezavé. Údajně patřily pradědečkovi mého manžela. Taková škoda, zničené dobré hrábě!“ vtipkuje.
Lékaři chodidlo zrentgenovali, Mary dostala čtyři injekce lokálního anestetika a hrot se následně podařilo vytáhnout. Kvůli silně zrezivělým hrábím ránu důkladně vyčistili a nechali ji z preventivních důvodů otevřenou. Dva týdny Mary nemohla na nohu pořádně došlápnout. Vše ale dopadlo dobře, rána se zahojila, tetanus nedostala.
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Dnes už chodí normálně, následky ale stále pociťuje. Poraněné místo zůstává velmi citlivé, některé boty nemůže nosit a občas ji trápí nervová bolest.
Když už nic, staly se fotografie virálními a její kuriózní nehoda obletěla internet. Na TikToku nasbíral její příběh neuvěřitelných 23 milionů zhlédnutí. Pozornost možná přitáhl i fakt, že Mary se na snímcích s hráběmi v chodidle vesele usmívá. „Vypadám tam šíleně. Měla jsem v noze hrábě – a usmívala jsem se!“ směje se dnes Mary. Člověk by možná čekal, že od té chvíle Mary bez bot na zahradu ani nevkročí. Omyl. „Lidé mi pořád říkají, ať nosím boty, ale nebudu to dělat. Jsem příliš líná na to, abych si je pokaždé, když jdu na svou zatracenou zahradu, obouvala!“ prohlásila.
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Pro ostatní má ale poněkud paradoxně jasnou radu: boty si raději obujte. A hlavně prý „nikdy nedávejte hrábím příliš mnoho svobody“.