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Skvělá noc, to je jen začátek! těší Orbána výhra AfD. Evropa je znepokojena

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  10:06
AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...

AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44 procent v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na snímku je volební štáb strany. (6. září 2026) | foto: AP

Grafika zobrazující volebního lídra AfD v zemských volbách Ulricha Siegmunda....
Spolupředsedkyně strany AfD Alice Weidelová. (6. září 2026)
Z volebních výsledků byli překvapení také němečtí Zelení, kteří podle exit...
Lídr AfD Ulrich Siegmund hovoří před nápisem „Začíná to tady“ na volební oslavě...
145 fotografií
Vítězství Alternativy pro Německo (AfD) v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko je velmi znepokojivé, míní polský ministr zahraničí Radosław Sikorski či francouzský ministr financí Roland Lescure. Úspěch politických spřízněnců naopak potěšil bývalého dlouholetého maďarského premiéra a předsedu od května už opoziční národněkonzervativní strany Fidesz Viktora Orbána.

„Zdá se, že jen něco málo chybělo do absolutní většiny, a to je opravdu velmi znepokojivý signál,“ řekl rozhlasové stanici Vox FM šéf polské diplomacie.

Grafika zobrazující volebního lídra AfD v zemských volbách Ulricha Siegmunda. (6. září 2026)
Spolupředsedkyně strany AfD Alice Weidelová. (6. září 2026)
Z volebních výsledků byli překvapení také němečtí Zelení, kteří podle exit pollů dostali v Sasku-Anhlatsku historický zisk devíti procent. (6. září 2026)
Lídr AfD Ulrich Siegmund hovoří před nápisem „Začíná to tady“ na volební oslavě strany po zemských volbách v Sasku-Anhaltsku v Magdeburku. (6. září 2026)
145 fotografií

Sikorski už dříve reagoval na výrok předsedkyně AfD Alice Weidelové, která uvedla, že by podpořila vystoupení Německa ze schengenského prostoru volného pohybu. Podle něj by takový krok měl „vážné důsledky“ i pro Polsko.

Protiimigrační, euroskeptická a podle mnohých proruská AfD, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála nedělní zemské volby v Sasku-Anhaltsku s bezprecedentními téměř 44 procenty hlasů. Polský premiér Donald Tusk už v neděli prohlásil, že z jejího vítězství se v Polsku mohou těšit jen idioti nebo zrádci.

Z vítězství AfD se v Polsku mohou radovat jen idioti a zrádci, napsal Tusk

Také ministři francouzské vlády vyjádřili obavy ohledně dopadu vítězství AfD. „To jasně vysílá velmi, velmi znepokojivý signál,“ řekl rozhlasové stanici RTL francouzský ministr financí Roland Lescure. „Ukazuje to, že čelíme velké výzvě v podobě populistické vlny, která se dnes šíří světem a které musíme odolat,“ dodal.

Podobně se už v neděli večer vyjádřil francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad. „Vítězství krajní pravice v německých regionálních volbách je pro Evropu velmi vážným okamžikem,“ napsal. „Musíme s pokorou naslouchat hněvu, strachu a obavám a řádně na tyto obavy reagovat. Nacionalismus a xenofobie však nikdy nebudou odpovědí,“ dodal Haddad.

Vítězství AfD naopak potěšilo maďarského expremiéra Orbána. „Skvělá (volební) noc pro Německo a pro Evropu!“ napsal v neděli večer. „Gratuluji Alici Weidelové, (regionálnímu lídrovi AfD) Ulrichu Siegmundovi a celé AfD k jejich drtivému vítězství v Sasku-Anhaltsku. Připravte se! Tohle je jen začátek,“ uvedl Orbán.

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