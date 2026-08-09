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Čeští turisté v Rakousku přecenili síly, hned dvakrát je zachraňovaly vrtulníky

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  10:42aktualizováno  13:53

Travenské jezero (Traunsee) v Solné komoře v Horních Rakousích pohledem z masivu Traunstein. | foto: Miroslawa Drozdowski / AlamyProfimedia.cz

O dvou víkendových případech letecké záchrany vyčerpaných českých turistů v rakouských Alpách informují tamní média. Čtyřčlenná skupina se ocitla v nouzi pod horou Traunstein. Češi přecenili své síly a slepě se spoléhali na aplikaci. Rovněž v sobotu policejní vrtulník zachraňoval rodinu s vyčerpanou desetiletou dívkou na hoře Grosser Donnerkogel.

V sobotu ráno vystoupili čtyři Češi – muži ve věku 27 a 22 let a dvě 22leté ženy – po stezce Naturfreundesteig k horské chatě Gmundnerhütte na Traunsteinu. Skupina měla v úmyslu zdolat ferratu Traunsee. Trasu si naplánovali pomocí aplikace.

Kolem poledne horolezci sestoupili po stezce Hernlersteig k začátku zajištěné cesty. Záhy si uvědomili, že by pro ně ferrata byla příliš náročná, a rozhodli se změnit plány a sestoupit do údolí po neznačené stezce.

V nadmořské výšce 1249 metrů však čeští alpinisté zabloudili a nemohli pokračovat. Obě ženy si navíc již stěžovaly na vyčerpání. V nastalé situaci 22letý muž kolem 19:50 zavolal tísňovou linku. Letecké policii se podařilo všechny čtyři osoby zachránit a vrtulníkem je přepravit do údolí.

Kvůli vyčerpání desetileté dívky musela v sobotu večer letecká policie zachraňovat také českou rodinu z ferraty na hoře Grosser Donnerkogel. Podle policie se rodina vydala na začátek ferraty v sobotu kolem 11:00. Po dosažení vrcholu muž, jeho přítelkyně a dcera sestoupili po značené standardní trase. Na křižovatce v nadmořské výšce přibližně 2000 metrů však omylem odbočili směrem ke Strichkogelu.

Kolem 18:30 rodina kvůli rostoucímu vyčerpání desetileté dívky zavolala tísňovou linku. Po rozhovoru s horskou policií chtěli nejdřív všichni tři sestoupit vlastními silami. Protože se však stav dcery nadále zhoršoval, v 19:15 znovu zalarmovali záchranné složky. Letecká policejní služba české turisty zachránila a bezpečně je dopravila dolů do údolí.

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