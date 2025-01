Rodina zjistila, že mrtvý příbuzný nemá mozek. Za války ho zkoumali nacisté

Donnie MacRae vyrostl ve vesničce Gairloch ve Skotsku v rodině milovníků hudby a tradičního hraní na dudy. Rodiče byli rovněž zruční ševci a Donnie si toto řemeslo v mládí rovněž rychle osvojil. Plány na otevření vlastního krejčovství však vzaly za své v roce 1939, kdy jeho země stála na prahu 2. světové války. Donnie narukoval.

V Hollywoodu by následoval příběh plný hrdinství a šťastného návratu domů, realita však byla pro mladého Skota krutá. V červnu 1940 byl těžce zraněn u francouzského Saint-Valery a skončil v německém zajetí, o rok později ve věku 33 let zemřel v nemocnici pro válečné zajatce. Němci ho pohřbili do hromadného hrobu, Spojenci následně těla zajatců exhumovali a později znovu pohřbili na hřbitově v Berlíně.

Donnieho rodina o tragickém skonu svého milovaného syna i místě jeho posledního odpočinku věděla. Až donedávna však netušila o temné posmrtné pointě. Po více než osmdesáti letech se při pátrání na vlastní pěst dozvěděli, že nacističtí vědci dělali na těle padlého vojáka různé pokusy včetně vyjmutí jeho mozku. Pozůstalí proto zkontaktovali profesora Paula Weindlinga z Oxfordské univerzity. Ten je součástí týmu vědců zkoumajících nacistické záznamy o pokusech na mozcích obětí války i holokaustu, které probíhaly v laboratořích Společnosti císaře Viléma.

„Jednou přehlíženou skupinou obětí, jejichž mozky nacisté zkoumali, byli i zajatci,“ potvrzuje Weindling. Donnie byl pro ně dokonalým studijním materiálem. Lékaři u něj objevili takzvanou Landryho paralýzu – autoimunitní onemocnění, které napadá nervový systém. Skotský voják byl před smrtí podle dochovaných záznamů zcela paralyzovaný.

Nacisté o nemoci věděli, po jeho smrti provedli zevrubnou pitvu včetně vyjmutí mozku, který později podrobně zkoumali. „Odběr orgánů a jejich následné zkoumání tehdy byl běžnou praxí. Neříkám, že šlo o etické jednání, prostě se tak posouvala věda kupředu,“ popisuje doktorka Sabine Hildebrandtová z Harvardovy univerzity.

Mozky dětí i padlých vojáků

Vědci sloužící nacistickému režimu Donniho mozek rozřezali na tenké vzorky a zkoumali je pod mikroskopem, vše pečlivě katalogizovali. V německých vědeckých archivech badatelé objevili na dva tisíce podobných případů, nechyběly mezi nimi i mozky dětí, které nacisté zavraždili ve vyhlazovacích táborech. Většina vzorků zůstala až donedávna v německých laboratořích.

Nacisté prováděli na mozcích zemřelých pokusy. Záběr z muzea holokaustu ve Vídni.

Tkáň z padlého skotského vojáka využívali vědci ještě v roce 2015, následně putovala do archivu. Donnieho rodina nyní ladí převoz vzorků, které chce uložit ke zbytku ostatků v Berlíně. Neteř Libby doufá, že se celá záležitost konečně uzavře. „Jsem ráda, že se komise, která spravuje hroby našich vojáků, rozhodla vše dotáhnout a Donnie konečně bude moci spočinout na jednom místě,“ uvedla pro BBC.

Jejím přáním je, aby měl na hrobu gaelský nápis: „Faodaidh an saoghal tighinn gu crìch ach mairidh gaol is ceòl gu bràth“ tedy „Svět možná jednou skončí, ale hudba a láska tu s námi budou navždy“.