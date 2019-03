Další podezřelá zásilka v Británii. Policie likvidovala balíček v Glasgowě

„Vzhledem k podobnostem balíčku, který se našel v Glasgowě, jeho označení a typu zařízení, se tím zabýváme ve spojitosti se třemi balíčky, které prošetřujeme v Londýně,“ uvedl velitel Clarke Jarett z protiteroristické jednotky.

Tři balíčky dorazily v úterý na dvě londýnská letiště a jedno nádraží. Na Heathrow zásilka způsobila po otevření menší požár, který se ale podařilo rychle uhasit. Na provoz rušných dopravních uzlů incident vliv neměl. Případem se již od úterý zabývá protiteroristická jednotka britské policie.

Národní koordinátor pro boj s terorismem Dean Haydon uvedl, že výbušná zařízení poslaná na tři dopravní uzly v Londýně byla malá a nebyla vyrobena tak, aby někoho zabila. Jejich sestavení ale vyžadovalo odborné znalosti. Haydon navíc nevyloučil, že se mohou objevit ještě další balíčky.

K zásilkám se zatím nikdo nepřihlásil. Odeslané byly ale z Irska a irská policie už v úterý oznámila, že na případu s britskými kolegy spolupracuje. „V současnosti nevíme nic, co by naznačovalo, jaký byl motiv, kdo byl odesílatelem, či jaká byla jeho ideologie,“ uvedl Haydon. „Takže nemohu potvrdit, že to má co do činění s teroristickými skupinami spojenými se Severním Irskem,“ dodal.

Stupeň ohrožení Británie terorismem je nyní na druhém nejvyšším stupni, který označuje situaci za „vážnou“. Země zažila v uplynulých letech několik teroristických útoků. Při atentátu v květnu 2017 v Manchesteru zemřelo 22 lidí. Jen dva týdny po tomto útoku otřásl Británií další atentát, který si v Londýně vyžádal osm obětí.

Incident s balíčky se odehrál v době, kdy roste nejistota před odchodem Británie z Evropské unie, který je naplánován na 29. března. Právě otázka budoucího režimu na hranici mezi Spojeným královstvím a Irskem je v současnosti hlavní překážkou pro schválení dohody, kterou vyjednala britská vláda v Bruselu.

Řada lidí se obává, že by vznik přísného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem mohl vést k nepokojům v Severním Irsku, které ukončila Velkopáteční mírová dohoda z roku 1998. Jejímu uzavření předcházelo i několik teroristických útoků spáchaných severoirskými separatisty, mimo jiné právě v Londýně.

Britské úřady nicméně v současnosti nebezpečí atentátu ze strany severoirských separatistů označují pouze za „mírné“. Útok je tedy podle nich možný, ale ne pravděpodobný.