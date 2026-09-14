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Počátek rozpadu Británie? Skotsko, Wales a Irové chtějí sebeurčení v EU

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  15:14
Premiér Walesu Rhun ap Iorweth, lídr Skotské národní strany a premiér Skotska...

Premiér Walesu Rhun ap Iorweth, lídr Skotské národní strany a premiér Skotska John Swinney, šéfka severoirské nacionalistické strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová a premiérka Severního Irska Michelle O’Neillová podepsali memorandum, kterým deklarovali právo svých národů na sebeurčení. (14. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Pochod za nezávislost Skotska v Edinburghu (28. března 2026)
Premiér Walesu Rhun ap Iorweth, lídr Skotské národní strany a premiér Skotska...
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Premiér Walesu Rhun ap Iorweth, lídr Skotské národní strany a premiér Skotska...
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Lídři Skotska, Severního Irska a Walesu podepsali memorandum, kterým deklarovali právo svých národů na sebeurčení, informovala média. V čele všech tří zemí stojí poprvé v historii strany usilující o odchod z monarchie. Svou budoucnost vidí v Evropské unii.

„Poprvé v historii mají lidé napříč ostrovy ve Skotsku, ve Walesu a v Severním Irsku premiéry, kteří usilují o nezávislost na Spojeném království. Budoucnost našich národů patří do Evropské unie,“ stojí v memorandu.

„Naše národy mají právo na sebeurčení. Žádná westminsterská vláda nemá právo blokovat demokracii nebo podkopávat to, že naši lidé sami rozhodnou o své budoucnosti,“ uvedli představitelé těchto zemí s odkazem na britský parlament.

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Ačkoliv se zástupci všech tří zemí ve snaze o odchod z monarchie shodnou, každý má vlastní vizi, kdy a jakým způsobem by k tomu mělo dojít. Jak Skotsko, usilující o nezávislost, tak Severní Irsko, které se snaží o sjednocení s Irskem, volají po referendu. Wales se referenda prozatím nedožaduje, napsala stanice BBC.

„Příběhy našich národů jsou očividně různé, ale jednu velmi důležitou věc máme společnou, a sice nekompromisní trvání na tom, že o budoucnosti Irska by měli rozhodovat Irové, o budoucnosti Skotska Skoti a o budoucnosti Walesu Walesané,“ uvedla na tiskové konferenci po podpisu memoranda Mary Lou McDonaldová, šéfka severoirské nacionalistické strany.

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Setkání se podle BBC uskutečnilo jen pár dní poté, co britský premiér Andy Burnham naznačil, že by se ve Skotsku mohlo konat druhé referendum, pokud by o něj byl zjevný zájem. V prvním skotském referendu o nezávislosti v roce 2014 hlasovalo 55 procent lidí pro setrvání ve Spojeném království.

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