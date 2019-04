Chceme do dvou let nové referendum o nezávislosti, řekla skotská premiérka

17:11 , aktualizováno 17:11

Pokud Británie opustí Evropskou unii, nové referendum o odtržení Skotska by se mělo uskutečnit do konce tohoto funkčního období skotského parlamentu, tedy do května 2021. Před skotskými poslanci to ve středu řekla tamní premiérka Nicola Sturgeonová.