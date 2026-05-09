Skotský premiér vyzval k nezávislosti země před příštími britskými volbami

Swinneyho Skotská národní strana (SNP) získala ve Skotsku 58 křesel z celkových 129. Reform UK se poprvé v historii dostala do skotského parlamentu se ziskem 17 mandátů.
„Nigel Farage (šéf Reform UK) nyní míří směrem k Downing Street a vyhlídka na vládu vedenou stranou Reform UK je více než pravděpodobná,“ řekl Swinney. „To, co nás pravděpodobně čeká, je, že se Farage stane příštím premiérem Spojeného království,“ dodal s tím, že Skotsko potřebuje před budoucí vládou Reform UK ochranu v podobě nezávislosti.
V projevu k příznivcům v Edinburghu Swinney uvedl, že Farage hovořil o zrušení skotského parlamentu. „Je nezbytné, abychom se ve Skotsku sjednotili a zajistili, že náš parlament Farageovi odolá,“ uvedl skotský premiér.
Labouristé ve Walesu utrpěli porážku, Reform UK v Anglii získala přes 1000 míst
Reform UK podle předběžných výsledků místních anglických voleb získala v zastupitelstvech 1448 křesel z celkových více než 5000 míst. Farageovo uskupení se tak stalo nejúspěšnější stranou těchto voleb, což je pro ni dobrým signálem do všeobecných voleb v roce 2029.
Skotsko hlasovalo o své nezávislosti již v referendu v roce 2014. To však dopadlo ve prospěch příznivců setrvání Skotska ve svazku s Anglií, Walesem a Severním Irskem.