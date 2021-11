Angličan žije sám v divočině již čtyřicet let. Zpět nechce ani po mrtvici

Britská televize BBC nyní odvysílala o neobvyklém životě svobodomyslného Angličana televizní dokument.

Ken Smith se v roce 1981 nadobro rozloučil s životem v civilizaci a žije již čtyřicátým rokem uprostřed skotských vřesovišť bez elektřiny a tekoucí vody, živí se rybami, kořínky a zeleninou. Poslední dva roky jeho života dokumentovala reportérka BBC Lizzie McKenzieová.

Že uteče od civilizace, se Angličan pocházející z hrabství Derbyshire rozhodl, když ho na cestě z večírku zbili a okradli neznámí pobudové. Utrpěl krvácení do mozku a strávil v komatu 23 dní.

„Doktoři mi říkali, že už se nikdy neprobudím,“ vzpomíná Smith. „A pokud ano, nikdy už nebudu mluvit nebo chodit,“ dodává. Právě tento zážitek ho přiměl k tomu svůj dosavadní život přehodnotit.

Když se prognózy lékařů nepotvrdily, Smith se rozhodl, že všechno hodí za hlavu a život mezi lidmi nadobro opustí. Na zkoušku nejprve odcestoval do kanadského Yukonu, kde v divočině mimo civilizaci prochodil tisíce kilometrů. Nakonec se ale vrátil domů do Anglie. Tam se však dozvěděl, že oba rodiče během jeho cesty zemřeli. „Ta událost mě zdrtila. Uvnitř jsem cítil jen obrovskou prázdnotu,“ vzpomíná Smith.

Proto se vydal na další cestu, tentokrát do nitra skotské Vysočiny. „Přemýšlel jsem, kde by v Británii mohlo být to nejopuštěnější místo,“ říká Smith. „Když jsem chodil po horách, nepřestával jsem plakat,“ vzpomíná na chvíle po ztrátě milovaných.

Na své cestě se snažil najít takové, kde by nebyl postavený žádný dům ani by tam nevedla žádná silnice. „Prošel jsem tisíce a tisíce kilometrů pustiny, než jsem narazil na tohle,“ uzavírá Smith vyprávění o hledání svého nynějšího útočiště. Pak se pustil do stavby svého dřevěného příbytku.

Jeho srub ježí na břehu jezera dvě hodiny chůze od nejbližší cesty. „Jezeru se někdy přezdívá osamělé,“ říká Smith. Nevede k němu žádná cesta, ale před tím, než na něm postavili přehradu, sem cesty vedly,“ dodává poustevník.



Život jako z románů od Jacka Londona však nebyl bez komplikací. V únoru 2019 Smith utrpěl mozkovou mrtvici, když byl sám uprostřed sněžných plání.

Naštěstí měl u sebe GPS lokátor, který mu jen čirou náhodou někdo ve srubu nechal jen o pár dnů dříve. Jeho volání o pomoc vyburcovalo záchranáře v americkém Houstonu, kteří následně zpravili skotskou pobřežní stráž.

Pro Smitha přiletěla helikoptéra a převezla ho do nemocnice ve Fort William, kde strávil sedm týdnů. Od té doby špatně vidí a trpí ztrátou paměti. Lékaři mu při propuštění kladli na srdce, ať se konečně přestěhuje zpět do civilizace, ale Smith jejich rad nedbal.

Plánuje se dožít 102 let

Okamžitě se vrátil ke svému původnímu životu v divočině. Jediné, co doktoři zmohli, bylo zařídit mu „hlídače“, který jeho srub pravidelně monitoruje. Každé dva týdny mu také nosí balíčky s jídlem a penzi, kterou Smith pobírá.

„Lidé jsou teď ke mně velice laskaví,“ uznává poustevník a na mysli má i další nehodu, která se mu stala nedlouho po propuštění z nemocnice. Zůstal totiž uvězněný pod hromadou uvolněných klád. Vrtulník ho do nemocnice musel odvážet podruhé. „Nejsme na světě věčně,“ komentoval incident s humorem sobě vlastním Smith.

O přestěhování zpět mezi lidi však nechce ani slyšet. „Zůstanu tady, dokud moje dny nebudou sečtené,“ říká dobrovolný eremita. „Potkala mě už spousta nehod, ale jak to vypadá, zatím jsem všechno přežil,“ dodává. Sám plánuje, že se na břehu jezera dožije 102 let.



„Je to skvělý život,“ říká ke svému příběhu Smith. „Každý o tom, co jsem udělal já, čas od času přemýšlí, ale nikdo to nezrealizuje,“ směje se. „Pokud chcete žít opravdu nezávislý život, hlavně se musíte naučit rybařit,“ uzavírá Ken Smith radou všem, kteří by ho chtěli následovat.