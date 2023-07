Velryby následovaly rodící samici na mělčinu, uhynulo všech padesát

Lidé pozorovali velryby blízko břehu už v sobotu večer, jejich uvíznutí na mělčině po nočním odlivu hlásili záchranářům až v neděli po sedmé ráno. „To je poměrně velké časové okno a vzhledem k tomu, jak byla některá zvířata zapuštěna hluboko v písku, bylo jasné, že tam byla dlouhé hodiny,“ uvedl Colin McFadyen ze záchranářské organizace British Divers Marine Life Rescue (BDMLR).

McFadyen doplnil, že desítky kulohlavců zřejmě uvízly kvůli porodním komplikacím jedné ze samic. „Na pláži bylo velmi malé mládě a samice s vyhřezlou dělohou. Předpokládáme, že měla zjevné potíže a zůstávala v mělké vodě, což jí pomáhalo udržet se na hladině a vzpamatovat se z těžkého porodu,“ popsal s tím, že na odlehlé pláži je v noci zastihl odliv.

Kulohlavci jsou proslulí svými silnými sociálními vazbami, takže když se jedna velryba dostane do potíží a uvízne, ostatní ji následují. „Podle toho, co jsem viděl, dělají vše, co je v jejich silách, aby pomohli svým druhům z mělčiny. Jsou to hlubokomořští tvorové, nemusí nutně vědět, že se tím sami vystavují do nebezpečí, že voda odejde a oni zůstanou na suchu,“ popsal záchranář.

K podobnému případu došlo ve Staffinu na ostrově Skye v roce 2015. „Tehdy šlo také o rodící samici v mělké zátoce. 21 zvířat uvízlo na břehu, ale tehdy se devět kusů podařilo zachránit,“ doplnil McFadyen.