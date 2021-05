Trnitá cesta Skotů k samostatnosti. Nezbývá než čekat, až Londýn povolí

Není to tak dávno, co přední politik bývalé labouristické vlády lord Peter Mandelson, přezdívaný Lord Voldemort, ironizoval v parlamentu zastánce brexitu slovy: „Tak co, vy chytráci, získali jste nezávislost, ale ztratili Spojené království.“ Vývoj skotského nacionalismu mu už po několika letech dává za pravdu.

Podle průzkumů by dnes Skoti po sedmi letech od referenda, kdy zamítli odchod z britské unie, z poloviny hlasovali pro samostatnost. A mládež pod 27 let by volila v poměru 65:35. Proto také po předchozí prohře Skotská národní strana odhlasovala volební právo dětem od 16 let. A loni je rozšířila o vězně a o cizince s dlouhodobým právem pobytu, většinou Evropany.