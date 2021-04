Aby se Británie nerozpadla. Johnson vyhlíží nový zápas o nezávislost Skotska

Pokud se v českých médiích v uplynulých týdnech psalo o Skotsku, bylo to hlavně v souvislosti s fotbalovou řežbou mezi Slavií a Glasgow Rangers. Drama s potenciálně daleko většími důsledky se ovšem mezitím odehrávalo v Edinburghu.

Británie s napětím sledovala, jak skotská premiérka Nicola Sturgeonová čelí vyšetřování z porušení etických pravidel. Bylo to vyvrcholení trpkého rozchodu mezi dvěma nejvýraznějšími figurami tamní politiky: současnou šéfkou Skotské národní strany (SNP) a jejím předchůdcem a mentorem Alexem Salmondem.

Salmond byl před třemi lety obviněn ze sexuálního obtěžování a pokusu o znásilnění. Soud ho loni všech obvinění zprostil, proces však zažehl občanskou válku v nejvyšších kruzích SNP.

Zkušený politik tvrdí, že obvinění byla politicky motivována a stojí za nimi lidé z okolí premiérky. Vláda prý zneužila celosvětového hnutí MeToo, aby se ho zbavila a poslala za mříže.

Následovalo ostře sledované vyšetřování, jestli premiérka neporušila etický kodex a co všechno vlastně o Salmondově kauze věděla. Byly to pro ni perné chvilky. Osm hodin musela vypovídat před parlamentní komisí, opozice žádala její hlavu.

Pokud by byla shledána vinou, Boris Johnson by si zhluboka oddychl. SNP by utrpěla těžkou ránu a přízrak odtržení Skotska by se vzdálil. Jenže k tomu nedošlo. Nezávislé vyšetřování Sturgeonovou očistilo. Na obzoru je tak další bitva o zachování jednoty Spojeného království.



„V jednu chvíli jsme si říkali, že by se to mohlo vyřešit samo od sebe,“ okomentoval pro list The Guardian spory v řadách SNP vysoce postavený zdroj v Konzervativní straně. „Teď se budeme muset sami přičinit o to, aby tento problém zmizel.“



Květnová zkouška

Referendum o skotské nezávislosti tu už jednou bylo. Proběhlo v září 2014 a 55 procent voličů se tehdy vyslovilo pro setrvání ve Velké Británii. Jenže pak přišel brexit. Zatímco Británie jako celek hlasovala pro odchod z EU, většina Skotska byla pro setrvání.

Nacionalisté od té doby argumentují, že Skotsko bylo proti své vůli odvlečeno z evropského společenství. Brexit a volební úspěchy SNP jim prý dávají „nezpochybnitelný mandát“ uspořádat nové referendum. Pokud by se tentokrát většina vyslovila pro nezávislost, mohlo by se Skotsko vrátit do EU.

První velká zkouška přijde na začátku května, kdy se konají volby do Skotského parlamentu. Sturgeonová nedávno přišla s návrhem zákona, podle kterého se v případě, že strany bojující za nezávislost získají většinu, uspořádá do konce roku 2023 referendum (podobně jako brexit si už vysloužilo svoji mediální zkratku: „indyref2“).



Preference SNP se nyní pohybují kolem čtyřiceti procent. Zelení, kteří nyní menšinový kabinet Sturgeonové podporují, by mohli dostat asi deset procent. To hovoří pro nové referendum. Jak by dopadlo, není v tuto chvíli jisté. Na začátku roku měli v průzkumech mírnou převahu stoupenci nezávislosti, nyní jsou síly vyrovnané.

Vláda v Londýně zatím odmítá udělit formální souhlas s konáním dalšího plebiscitu. Boris Johnson si určitě nepřeje vstoupit do dějin jako politik, za jeho vlády se rozpadlo Spojené království. Proto tvrdí, že tak kontroverzní a polarizující hlasování se může konat „jen jednou za generaci“.



Ovšem pokud květnové volby skončí úspěchem nacionalistů, bude čelit nepříjemnému dilematu. Nekompromisní odmítání nového referenda bude vnímáno jako symbol útlaku a Skoty může vyprovokovat k jednostranné akci. Pokud na něj kývne, riskuje ještě víc – není pochyb, že ztrátu Skotska by politicky nepřežil.

Johnson podle listu The Guardian v posledních dnech poněkud zmírnil svoji rétoriku. Referendum výslovně neodmítá, jen zdůrazňuje, že během pandemie by bylo nezodpovědné a země by se měla spíše soustředit na obnovu ekonomiky. Marketingoví experti v Londýně zároveň pracují na kampani, která by měla posílit emocionální vazby ke Spojenému království.



Vládě v Londýně hraje do karet rychlý postup vakcinace, což je vnímáno především jako úspěch britské vlády. Ve Skotsku už první dávku dostala téměř polovina populace. Chce Nicola Sturgeonová v tuto chvíli lákat voliče zpět do Evropské unie, která v očkování viditelně pokulhává?

Salmond je zpátky

Boris Johnson sází i na to, že občanská válka v řadách skotských nacionalistů mohla některé voliče znechutit. Alex Salmond, který před sedmi lety Skoty dovedl k prvnímu referendu, založil novou partaj jménem Alba (jak v gaelštině zní jméno Skotska) a hlásí se do květnových voleb.

Šestašedesátiletý politický matador slibuje, že v parlamentu pomůže vytvořit většinu pro nezávislost. Podle komentátorů si však chce spíše vyřizovat účty s vedením své bývalé strany. Ostrá kampaň se teprve rozjíždí, Salmond se stále těší velké pozornosti a bůhví, co během následujících týdnů vypustí do médií.

Jeho pokus o comeback může vést k tříštění sil mezi nacionalisty a SNP připravit o parlamentní většinu. Johnson by v tom případě měl o dost snadnější pozici pro odmítnutí referenda. Ovšem ať už květnové volby dopadnou jakkoliv, Londýn musí počítat s tím, že skotské volání po nezávislosti jen tak nezmizí.



„Skotové jsou hrdý národ. Jsou schopní si vládnout sami a mají právo požadovat nezávislost – bez ohledu na to, jestli to je, či není správné rozhodnutí,“ varoval Johnsona před tvrdým postupem vůči Edinburghu někdejší premiér John Major.

„Skotsko nemůže být donekonečna drženo ve svazku, pokud to jeho obyvatelé odmítnou. Pokud chcete zachránit Unii, Skotové musí být přesvědčeni tvrdými fakty, že je v jejich nejlepším zájmu setrvat,“ dodal konzervativní politik v komentáři pro Financial Times.