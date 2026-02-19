Moře vyplavilo na pláž u Skotska plasty z 60. let. Dobrovolníky udivilo množství

Podle Davida Warnera, který organizuje čištění pobřeží, se na pláži na ostrově Sanday objevily plastové lahve původem z provincie Newfoundland a Labrador v Kanadě.
„Je to poprvé, kdy jsme při čištění pláže narazili na tak velké množství odpadků,“ uvedl. Jeho skupina dobrovolníků obvykle zvládne oblast vyčistit, při poslední akci však na pláži našli takové množství odpadu a tolik malých kousků polystyrenu, že nebylo možné je všechny sebrat.
Server BBC doplňuje, že pláž Howar Sands na jednom z nejsevernějších ostrovů Orknejí je místem zvláštního vědeckého zájmu kvůli hnízdícím ptákům. Odpadky mohou pro volně žijící zvířata představovat velké nebezpečí.
Ochranáři z Marine Conservation Society (MCS) uvedli, že na plážích se dekády staré odpadky objevují často právě v tomto období roku. Erodující skládky na pobřeží také uvolňují velké množství takového retro odpadu. „Odpadky, zejména plastové, nikdy nezmizí a mohou v moři přetrvat dlouhou dobu a přeplout oceány,“ doplnila mluvčí organizace Catherine Gemmellová.
Na ostrov se vyplavuje odpad z mnoha vzdálených míst, jednou se zde podle BBC dokonce objevila uříznutá hlava plastové panenky z Japonska. „Nemůžeme utéct plastům. Sám je používám, je to nevyhnutelné. Chci jen, aby si lidé při nákupu plastových výrobků uvědomili, kde skončí,“ doplnil Warner, který ze sesbíraných plastů plánuje vytvořit sochu upozorňující na tento problém.