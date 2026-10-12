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Ve Skotsku pátrají po pohřešované Češce. Hledají ji i potápěči a záchranáři

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  18:32

Pohřešovaná Češka ve Skotsku. | foto: Police Scotland

Skotská policie pátrá po osmačtyřicetileté Češce, která byla naposledy spatřena před šesti dny v hrabství Caithness na severu Skotska. Informuje o tom dnes server skotské zpravodajské televize STV News, podle něhož se pátrání účastní i pobřežní stráž, potápěči a horští záchranáři. Policie žádá o pomoc také veřejnost.

Žena přicestovala 2. října v podvečer vlakem do města Wick a naposledy ji viděli kolem 16:00 místního času (17:00 SELČ) 6. října v ubytování ve vesnici John O’Groats. Policie vychází z toho, že mohla cestovat do oblasti zálivu Sannick Bay, který je vzdálen několik minut jízdy autem.

Češka je podle serveru vysoká kolem 168 centimetrů a má hnědé kudrnaté vlasy. Neví se přesně, jaké má oblečení, policie se ale domnívá, že s sebou má turistické vybavení a batoh.

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„Děláme si o Zuzanu velké starosti a naléhavě žádáme každého, kdo ji viděl od 16:00 v úterý 6. října, aby se nám ozval,“ uvedl policejní inspektor Daniel Jack.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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