Skončí Orbán? Maďaři vybírají parlament, volby budou mít dopad na celou Evropu

Maďarští voliči od nedělních šesti hodin ráno rozhodují, zda v čele země zůstane premiér Viktor Orbán, anebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník, následně kritik a nyní hlavní oponent Péter Magyar. Ve hře jsou i důsledky přesahující Panonskou nížinu, včetně vztahů Budapešti s Bruselem, kde je Orbán vnímán jako černá ovce nejen kvůli své domácí politice, ale i kvůli vřelým vztahům s Moskvou.
Předvolební plakát v Budapešti (9. dubna 2026)

Dvaašedesátiletý Orbán se uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. Tentokrát ale není považován za favorita, průzkumy naznačují, že by mohl prohrát.

Během uplynulých let nicméně dokázal propagátor „neliberální demokracie“ natolik přeměnit desetimilionovou zemi a přizpůsobit si volební systém, že ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by podle skeptičtějších pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.

Volby v Maďarsku 2026: průzkumy, kandidáti a kdy budou výsledky

Maďarské volby jsou bedlivě sledovány, protože Orbán získal „nepřiměřený význam“ v globálním a evropském měřítku, tvrdí politolog Jacques Rupnik, specialista na střední a východní Evropu.

Mnoho krajně pravicových hnutí po celém světě považuje maďarského premiéra za vzor. Premiér udržuje vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který do Maďarska před volbami vyslal viceprezidenta J. D. Vance, aby Orbána podpořil, i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem či s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Na druhé straně si Orbán vysloužil nedůvěru a hněv Evropské unie, jejíž zahraniční politiku opakovaně ochromoval svými vety.

S prezidentem vás milujeme. Vance přijel podpořit Orbána, Brusel nařkl z vměšování

„Orbán se stal fakticky vůdcem populistické, anti-woke, protiimigrační kontrarevoluce, která od vystoupení Británie z EU a Trumpova prvního prezidentství zmítala částmi světa. Ukázal, že pád Berlínské zdi ve skutečnosti nebyl ‚koncem dějin‘ a že životaschopná neliberální alternativa může vyhrávat volby,“ poznamenal komentátor serveru Euractiv Rapporteur.

Pětačtyřicetiletý Magyar vstoupil do povědomí veřejnosti teprve před dvěma lety demonstrativním rozchodem s vládnoucí stranou a její tvrdou kritikou. Během pár let přetavil nespokojenost značné části krajanů v podporu nově založené strany Tisza, otřásající dosavadní dominancí Orbánova Fideszu. Magyar slibuje reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a ničení právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU. I to – spolu s všudypřítomnou korupcí – poznamenalo podle kritiků stav maďarské ekonomiky.

S Ruskem chci pragmatické vztahy, řekl Magyar. Evropě i Kyjevu může vzít iluze

„Infrastruktura se rozpadá, zdravotnictví nefunguje a drahota zdecimovala střední třídu. Ve volbách Maďaři za to vystaví Orbánovi účet,“ usoudil reportér polského listu Rzeczpospolita.

V předvolební kampani se Orbán opět prezentoval jako „bezpečná volba“ v nebezpečném světě. Tváří v tvář stagnující ekonomice země a bující korupci tento argument nenašel podle analytiků velkou odezvu.

„Zdá se, že sociální a psychologická bariéra byla prolomena. Zeslábla aura Fideszu a i strach, který využíval,“ usoudila politoložka Zsuzsanna Szelenyiová.

Zatímco nezávislé průzkumy předpovídají vítězství strany Tisza, provládní instituce slibují vítězství koalice Fideszu s křesťanskými demokraty (KDNP). Analytici očekávají rekordní účast kolem 75 až 80 procent.

Průzkum věští maďarské opozici ústavní většinu. Bude to těsné, burcuje Magyar

Závěr volební kampaně poznamenala záplava obvinění z obou stran. Maďarské tajné služby jsou podezřelé z pokusu o diskreditaci Tiszy, uniklé telefonní rozhovory odhalily úzké vazby mezi ministrem zahraničí a Moskvou. Orbán obviňuje Magyara, že zatáhne Maďarsko do války na Ukrajině. Z druhé strany zazněla obvinění z ruského vměšování do voleb a z masivního kupování hlasů vládní stranou.

Porazí Orbána nakonec někdejší Orbánův člověk? A umožní toto případné vítězství změnit celý systém, anebo se jen změní vláda v Budapešti? ptají se komentátoři. Odpoví voličky a voliči. Tentokrát mají výběr zúžený jen na pět stran, protože některá uskupení z klání odstoupila, aby zvýšila šance Tiszy. Volební místnosti se uzavřou v 19 hodin, první výsledky by měly být známy podzěji během večera.

