Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

14:22 aktualizováno 15:01
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na středu SELČ) ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal, „Bůh žehnej skvělému íránskému lidu“.
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026) | foto: ČTK

Íránci zveřejnili záběry vraku amerického Herculesu (5. dubna 2026)
„Dnes v noci zanikne celá jedna civilizace a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane. Nicméně, nyní, když máme úplnou a totální změnu režimu, kde převládají odlišné, chytřejší a méně radikalizované mozky, možná se může stát něco revolučně úžasného, kdo ví?“ napsal Trump.

„Dozvíme se to dnes v noci, v jeden z nejdůležitějších okamžiků v dlouhé a složité historii světa. 47 let vydírání, korupce a smrti konečně skončí. Bůh žehnej skvělému íránskému lidu!“ dodal.

Trump Íránu hrozí, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí podle amerického prezidenta zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu. V nebývale vulgárním příspěvku Trump v neděli napsal: „V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom... Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle.“ příspěvek zakončil „chválou Alláhovi“. V následujícím pak napsal „úterý 20:00“, což je středa 2:00 SELČ.

Použije snad atomovku? Trumpovy hrozby zničením Íránu přes noc budí obavy

Íránský strategický ostrov Charg mezitím zasáhly americké údery. Píší to americká média s odkazem na nejmenované zdroje. Podle nich údery zasáhly vojenské cíle, a nikoliv ropnou infrastrukturu. O explozích a izraelsko-amerických úderech na ostrov informovala bez bližších podrobností také íránská agentura Mehr.

Je Donald Trump z psychického hlediska zcela v pořádku?

Podle stanice NBC News se jednalo o vojenské sklady a objekty, systémy protivzdušné obrany a bunkry. Stanice také tvrdí, že se jednalo pouze o údery ze vzduchu bez vylodění pozemních jednotek. Podle deníku The Wall Street Journal bylo zasaženo na 50 cílů.

Ostrov Charg, který se nachází v severní části Perského zálivu, je strategický pro íránský ropný průmysl. Na ostrově se plní tankery, které přepravují íránskou ropu pro zahraniční zákazníky, například pro Čínu. Prodej ropy patří k hlavním zdrojům příjmů pro íránskou ekonomiku.

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Proč nemít v Bílém domě orangutana? Den Trumpa s Íránem

Americké síly na ostrov udeřily již v polovině března. Dalšími údery na ostrov či jeho obsazením vyhrožoval Trump v případě, že Teherán nebude souhlasit s ukončením bojů. Snahy o dojednání příměří byly podle dostupných informací zatím neúspěšné.

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Podle agentury AP údery zabily v zemi nejméně 1900 lidí včetně řady vysokých představitelů režimu. Írán provádí odvetné údery na Izrael i na arabské státy, kde se nacházejí americké vojenské základny.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  14:57

Řidič formule, který se proháněl po dálnici, dostal pokutu deset tisíc

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.

Řidič formule, který s ní jel loni v září po dálnici D4, má dostat pokutu deset tisíc korun a zákaz řízení na půl roku. Jeho syn, který o celém incidentu mluvil od začátku s médii, má pak podle...

7. dubna 2026  13:53,  aktualizováno  14:53

Smrtelná nehoda TGV. Na přejezd vjel kamion vezoucí vojenský materiál

Strojvedoucí po srážce zemřel. (7. dubna 2026)

Při srážce rychlovlaku TGV s kamionem na přejezdu na severu Francie zemřel v úterý ráno strojvůdce a dvě desítky lidí byly zraněny. Podle prefektury jsou dva zranění v kritickém stavu, dalších 14...

7. dubna 2026  14:46

Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své...

Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil...

7. dubna 2026  14:40

Tah z Brna do Znojma uzavřel střet autobusu a tří aut, zranilo se několik lidí

Nehoda u Oleksovic na Znojemsku zablokovala hlavní tah z Brna do Znojma. (7....

Srážka autobusu se třemi osobními vozy po poledni zcela zablokovala hlavní tah z Brna do Znojma. Podle prvotních informací se řidič autobusu nejspíš plně nevěnoval řízení. Jedna žena byla...

7. dubna 2026  14:17

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:09,  aktualizováno  14:13

Použije snad atomovku? Trumpovy hrozby zničením Íránu přes noc budí obavy

Premium
ilustrační snímek

Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že jej zničí během jedné noci. Vyrojily se spekulace, zda prezident frustrovaný z pokračujícího konfliktu dokonce neplánuje využít jadernou zbraň. Mohl...

7. dubna 2026  14:08

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Benzinka Shell v centru Hradce Králové (7. dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

7. dubna 2026  8:45,  aktualizováno  14:06

Pokus o vraždu bezdomovce. Soud potrestal náctileté, domlouvali se na síti

Trestní zákoník (ilustrační foto).

Sedm, šest a pět let vězení v úterý pražský městský soud uložil nepravomocně trojici mladistvých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na...

7. dubna 2026  13:30,  aktualizováno  14:01

Diktatura v Kalifornii. Založil si vlastní stát, kroksy tvrdě trestá

Premium
Sultán se svým doprovodem na akci potravinové banky v San Diegu. (31. července...

Světové krize, politické hádky a hrozby válek? Američana Randyho Williamse už tyhle problémy netrápí. Za pár tisíc dolarů si koupil kus kalifornské pouště, založil vlastní stát, korunoval se sultánem...

7. dubna 2026

Jurečku zajímá čeština ministra Bednárika, ten ho vyzval ke zkoušce z pěti jazyků

Na snímku zleva Ivan Bednárik a Marian Jurečka

Kvůli záměru vlády Andreje Babiše zavést pro taxikáře novou povinnost prokázat znalost češtiny se lidovec Marian Jurečka ptá ministra dopravy Ivana Bednárika, kdy sám podstoupí test z českého jazyka....

7. dubna 2026  11:51,  aktualizováno  13:55

