Začátek školního roku je tady v Americe tradičně hektický. Děti mají skoro tři měsíce prázdnin a dostat je znovu do formy je náročné. Vedle základní školy se totiž klade důraz na mimoškolní aktivity, jako jsou lekce piana nebo výtvarky a samozřejmě sport.
„Jsem naprosto vyčerpaná, nemohu dát dohromady rozvrh, trenér fotbalu neustále něco mění,“ stěžuje si v mojí umělecké škole vystresovaná matka tří dětí Janet. Její dva chlapci ve věku osm a deset let se věnují sportu, k nám docházejí na soukromé lekce kytary. Nejmladší dcera má zase hodiny zpěvu a tance.