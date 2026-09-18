Předtím se mobilním telefonem připojil na platformu Telegram, kde chtěl útok živě vysílat. Starší učitelka vyučuje letos poslední rok před odchodem do důchodu.
Podle spolužáků šlo o tichého chlapce, který neměl větší viditelné problémy. Roli mohl sehrát vliv sociálních sítí či webových stránek s násilnostmi, které podle agentury ANSA chlapec v poslední době sledoval. Podle televize Tgcom24 se útočník zřejmě učitelce chtěl pomstít za nedostatečnou známku, kterou si měl nyní opravovat novým testem.
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„Kromě toho, že budeme děti učit vzájemnému respektu a vysvětlovat jim rizika spojená s internetem, musíme zabránit tomu, aby nezletilí mladší 15 let měli přístup k nebezpečným sociálním sítím,“ řekl k incidentu italský ministr školství Giuseppe Valditara. „Je také třeba, jak už to ostatně děláme, obnovit ve škole respekt k autoritě učitelů a smysl pro zodpovědnost,“ dodal.
Valditara také uvítal takzvaný EU KIDS Act, který tento týden představila Evropská komise. Ta v něm navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a až pro patnáctileté možnost založit si na nich vlastní účet.
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Agentura ANSA připomněla podobný incident z letošního března, kdy rovněž 13letý žák ve škole v obci Trescore Balneario nedaleko Bergama napadl a vážně zranil 57letou učitelku. „Jeden zmatený žák, ovlivněný a zmanipulovaný sociálními sítěmi, na mě náhle zaútočil nožem a opakovaně mě bodl do krku a hrudníku,“ popsala posléze učitelka Chiara Mocchiová. „Nejhoršímu zabránila až nesmírná odvaha jiného mého žáka, rovněž třináctiletého, který se mě zastal a riskoval přitom život,“ dodala.