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Žák v Římě živě vysílal útok nožem na učitelku, zastavil ho spolužák

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  15:09
Vchod do školy Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl...

Vchod do školy Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl učitelku. (18. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Vchod do školy Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl...
Policie ve škole Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl...
Škola Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl učitelku....
Policie ve škole Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl...
6 fotografií
Ve škole v Římě v pátek 13letý žák napadl nožem učitelku, svůj čin se pokusil živě vysílat přes internet. Útok zastavil jeho spolužák a učitelka byla se zraněními převezena do nemocnice, v ohrožení života není. Třináctiletý žák nejprve použil pepřový sprej a poté na učitelku literatury zaútočil nožem.

Předtím se mobilním telefonem připojil na platformu Telegram, kde chtěl útok živě vysílat. Starší učitelka vyučuje letos poslední rok před odchodem do důchodu.

Podle spolužáků šlo o tichého chlapce, který neměl větší viditelné problémy. Roli mohl sehrát vliv sociálních sítí či webových stránek s násilnostmi, které podle agentury ANSA chlapec v poslední době sledoval. Podle televize Tgcom24 se útočník zřejmě učitelce chtěl pomstít za nedostatečnou známku, kterou si měl nyní opravovat novým testem.

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„Kromě toho, že budeme děti učit vzájemnému respektu a vysvětlovat jim rizika spojená s internetem, musíme zabránit tomu, aby nezletilí mladší 15 let měli přístup k nebezpečným sociálním sítím,“ řekl k incidentu italský ministr školství Giuseppe Valditara. „Je také třeba, jak už to ostatně děláme, obnovit ve škole respekt k autoritě učitelů a smysl pro zodpovědnost,“ dodal.

Valditara také uvítal takzvaný EU KIDS Act, který tento týden představila Evropská komise. Ta v něm navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a až pro patnáctileté možnost založit si na nich vlastní účet.

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Agentura ANSA připomněla podobný incident z letošního března, kdy rovněž 13letý žák ve škole v obci Trescore Balneario nedaleko Bergama napadl a vážně zranil 57letou učitelku. „Jeden zmatený žák, ovlivněný a zmanipulovaný sociálními sítěmi, na mě náhle zaútočil nožem a opakovaně mě bodl do krku a hrudníku,“ popsala posléze učitelka Chiara Mocchiová. „Nejhoršímu zabránila až nesmírná odvaha jiného mého žáka, rovněž třináctiletého, který se mě zastal a riskoval přitom život,“ dodala.

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