Skladem zbraní bulharského majitele s vazbami i na Vrbětice otřásl výbuch. Opět

Gebrev měl uskladněné zbraně i v moravských Vrběticích, kde došlo k výbuchu v roce 2014. Podle českých úřadů výbuch zřejmě způsobili lidé z ruské vojenské rozvědky.
Po explozi a požáru nedaleko obce Careva Livada nejsou hlášení žádní zranění. Šéfka úřadů v oblasti Gabrovo Kristina Sidorová řekla, že požár zachvátil sklady a že plameny se rozšířily z jednoho skladiště na druhé.
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Unikátní snímky muničního skladu ve Vrběticích ukazují děj těsně před explozí
V uplynulých deseti letech zasáhlo areály a sklady firmy EMKO několik výbuchů. Některé z nich bulharské úřady prošetřovaly jako sabotáž. V roce 2024 Sofia vydala zatykač na šest ruských občanů podezřelých ze zapojení do zničení skladů firmy EMCO z let 2011 až 2020. Byly v nich uloženy zbraně určené na vývoz na Ukrajinu a do Gruzie. Moskva podíl na útocích na areály popírá.
Obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev měl uskladněné zbraně také v moravských Vrběticích v říjnu 2014, kdy tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. České úřady nejpozději od roku 2021 podezírají příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.