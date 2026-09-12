Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Skladem zbraní bulharského majitele s vazbami i na Vrbětice otřásl výbuch. Opět

Autor: ,
  9:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Skladem zbraní ve středním Bulharsku v noci na sobotu otřásl výbuch a vypukl tam požár. Areál patří firmě EMKO obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva. Jiný areál této společnosti zasáhl požár a výbuch i v srpnu.

Gebrev měl uskladněné zbraně i v moravských Vrběticích, kde došlo k výbuchu v roce 2014. Podle českých úřadů výbuch zřejmě způsobili lidé z ruské vojenské rozvědky.

Po explozi a požáru nedaleko obce Careva Livada nejsou hlášení žádní zranění. Šéfka úřadů v oblasti Gabrovo Kristina Sidorová řekla, že požár zachvátil sklady a že plameny se rozšířily z jednoho skladiště na druhé.

Unikátní snímky muničního skladu ve Vrběticích ukazují děj těsně před explozí

V uplynulých deseti letech zasáhlo areály a sklady firmy EMKO několik výbuchů. Některé z nich bulharské úřady prošetřovaly jako sabotáž. V roce 2024 Sofia vydala zatykač na šest ruských občanů podezřelých ze zapojení do zničení skladů firmy EMCO z let 2011 až 2020. Byly v nich uloženy zbraně určené na vývoz na Ukrajinu a do Gruzie. Moskva podíl na útocích na areály popírá.

Obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev měl uskladněné zbraně také v moravských Vrběticích v říjnu 2014, kdy tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. České úřady nejpozději od roku 2021 podezírají příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Afrika větší, Rusko menší. OSN schválila překreslení staletí používané mapy světa

Mapa světa, kde poměr velikostí zemí a kontinentů odpovídá skutečnosti více než...

Afrika na většině používaných map vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. Valné shromáždění OSN proto v pátek jednalo o návrhu Toga, které chce prosadit přesnější mapu světa a postupně opustit...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Přímý přenos
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Dronový útok přinutil Saúdskou Arábii odstavit ropovod východ-západ

ilustrační snímek

Saúdská Arábie uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Důležitou tepnu zasáhly drony. Incident si také vyžádal zraněné. Událost může negativně ovlivnit celosvětové ceny ropy, které ke konci...

12. září 2026  9:03

Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, lidé v Evropě to chápou, řekl Putin

Ruský prezident Vladimir Putin na summitu BRICS (11. září 2026)

Za válku na Ukrajině nese vinu Západ kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a kvůli snaze vtáhnout Kyjev do NATO. Ruský prezident Vladimir Putin to uvedl na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní...

12. září 2026  6:57,  aktualizováno  8:48

Chybí školní výbava? Jak doplnit penál za pár korun a vyhrát 20 000 korun

Ve spolupráci
Soutěžte s Globusem o 20 000 korun na školní výbavu

První týdny školy prověří penál i peněženku. Chybějící pomůcky ale nemusí zruinovat rozpočet. Poradíme, jak na dokupování ušetřit, a jak v soutěži s iDNES.cz získat tisíce korun na nákup v Globusu.

12. září 2026  8:30

KLDR vypálila další balistické rakety, cílem bylo moře u Korejského poloostrova

ilustrační snímek

Severní Korea dnes odpálila několik balistických raket krátkého doletu do moře východně od Korejského poloostrova. Oznámil to jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů (JCS). Agentura Reuters...

12. září 2026  7:21,  aktualizováno  7:43

Útok 11. září vše změnil. Amerika už 25 let bloudí a promrhala světovou dominanci

Premium
Hasiči vztyčují vlajku v místě, kde stálo Světové obchodní centrum.

Kdekdo má svou historku, co dělal 11. září před pětadvaceti lety. Mě evakuovali z Pentagonu, kam právě vletělo letadlo. Pak jsem sledoval, jak se z velitelství nejsilnější armády světa valí mraky...

12. září 2026

Zavřeli kočku do sušičky, vyhladověl psa. Týrání zvířat přibývá, důvod je zřejmý

Premium
ilustrační snímek

Týrání zvířat v Česku podle policejních statistik i dat veterinářů rychle přibývá. Za čtyři roky vzrostl počet případů, které skončily trestním stíháním, ze 133 na 225, tedy téměř o 70 procent.

12. září 2026

Přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry schváleny. Co se změní?

Premium
ilustrační snímek

Skončí spotřebitelské úvěry s velmi vysokými úroky, kvůli kterým dlužník půjčenou částku i několikanásobně přeplatí. Poslanci schválili novelu, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Pokud...

12. září 2026

Dnes je poslední den. Umírající zakladatel projektu Anděl pro vás se loučil na sítích

Projekt Anděl pro vás.

Umírající zakladatel dobročinného projektu na podporu nemocných bojujících s onkologickým onemocněním Anděl pro vás Michal Kvasnička se na sociální síti X obrátil na své sledující se vzkazem na...

11. září 2026  22:52

Zelenskyj vyzývá USA k zavedení tvrdých sankcí proti Rusku. Nechápe, proč se čeká

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému zavedení tvrdých protiruských sankcí, které by omezily schopnost Moskvy vyrábět rakety....

11. září 2026  21:28

Chtěli ublížit mé rodině. Lotyš stíhaný za útok na Slovensku tvrdí, že ho naverbovali

ilustrační snímek

Hlavní obviněný v případu překaženého žhářského útoku na výrobce dronů na Slovensku při výslechu podle slovenských médií uvedl, že pokyny k činu dostával od více osob prostřednictvím platformy...

11. září 2026  20:47

Pánové strategického průlivu v Jemenu ho zavřeli pro saúdské lodě

Báb-al-Mandab čili Brána nářků. Průliv mezi Rudým mořem a Adenským zálivem,...

Plavba průlivem Báb al-Mandab, který spojuje Adenský záliv s Rudým mořem a je součástí vodní cesty k Suezskému průplavu, je bezpečná pro všechny lodě, kromě těch ze Saúdské Arábie. Uvedli to ve...

11. září 2026  20:25

Sbohem, Londýne. Bohatí se stále častěji přemisťují do Řecka či Turecka

ilustrační snímek

Británie byla dlouhá léta jedním z míst v Evropě, kam mířili bohatí lidé z celého světa. Teď se ale situace mění. Část milionářů a miliardářů zvažuje odchod ze země a vedle Monaka nebo Švýcarska je...

11. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet