Bavorské strany podpořily sudetský sjezd v Brně, AfD žádá zrušení dekretů

Sudetoněmecký sjezd začne v pátek a potrvá do pondělí, v Česku bude poprvé. Do Brna sudetské Němce pozvala iniciativa Meeting Brno, která organizuje stejnojmenný festival. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Česká Poslanecká sněmovna se hlasy vládních stran ANO, SPD a Motoristů minulý týden postavila proti konání sjezdu v Česku.
Většina sudetských Němců po válce našla útočiště právě v Bavorsku. Od roku 1954 jsou považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska. Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců a pravidelně se účastní jejich sjezdů.
Současný předseda bavorské vlády a předseda Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder přijede i do Brna. Bavorská státní kancelář sdělila, že se jako již tradičně Söder zúčastní nedělního hlavního dne sjezdu. Do moravské metropole dorazí také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt či předseda Svazu vyhnanců (BdV) Stephan Mayer (oba CSU).
V rezoluci předložené bavorskému sněmu vládními stranami CSU a FW se o sjezdu v Brně píše jako o „historicky významné události“. „Bavorsko se hlásí k signálu smíření a bavorsko-českému partnerství,“ stojí v textu. Pozvání, které učinila iniciativa Meeting Brno, bylo podle návrhu „odvážným signálem“ ke smíření a vyrovnání se s minulostí. Velké části české společnosti si podle textu přejí pokračovat ve smiřování a v dobrých česko-německých vztazích. „Opačné snahy vynikající německo-české vztahy do budoucna neovlivní,“ dodává návrh.
V doprovodné tiskové zprávě předseda frakce CSU Klaus Holetschek uvedl, že sjezd v Brně je jedním z nejnadějnějších momentů německo-českého porozumění za desítky let. „Jsou to radikální síly v české Poslanecké sněmovně, které chtějí procesu smíření zabránit, zatímco česká občanská společnost podává sudetským Němcům ruku,“ uvedl Holetschek.
Návrh rezoluce předložený bavorskou sociální demokracií (SPD) rovněž označuje nadcházející sjezd za „historický krok k porozumění mezi Bavorskem a Českem“. Oceňuje práci SdL a iniciativy Meeting Brno. V navrhované formulací stojí, že Německo „nese těžkou historickou vinu na zločinech nacistické diktatury, která rozpoutala druhou světovou válku“. Teror, pronásledování a vraždění po rozbití Československa v roce 1938 způsobilo podle textu „bezedné utrpění“. „Utrpení spojené s útěkem a vyhnáním Němců z jejich staleté vlasti zároveň zůstává částí evropských dějin paměti,“ dodává návrh SPD.
V návrhu předloženém stranou Zelených se píše o sjezdu jako o signálu „rostoucího německo-českého porozumění a silné evropské soudržnosti“.
Rezoluce navržená stranou AfD vítá konání sjezdu sudetských Němců v Brně a označuje ho za „důležitý signál smíření a porozumění mezi národy“. „Česko musí jako člen Evropské unie takové akce podporovat a konečně zrušit Benešovy dekrety, které jsou v rozporu s mezinárodním právem,“ dodává návrh AfD, kterou loni německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
O jednotlivých návrzích pětice stran bude ještě dnes hlasovat plénum bavorského zemského sněmu. Největší šanci na přijetí má rezoluce CSU a FW, které mají ve sněmu s 203 křesly 122 poslanců.