„Podle mě bychom všichni, včetně lidí žijících na území dnešní Ukrajiny, měli směřovat ke sjednocení. Možná ne v rámci jednoho státu, o tom nemluvím. Ale ke sjednocení v nejširším významu toho slova,“ uvedl Putin.
„Chtěl bych říct: přejděte na naši stranu, protože je naší společnou stranou. Přejděte na společnou stranu, na správnou stranu dějin,“ vzkázal Ukrajincům v interview, které poskytl srbskému filmaři a hudebníkovi Emiru Kusturicovi u příležitosti dnešních 80. narozenin moskevského patriarchy Kirilla, hlavy ruské pravoslavné církve.
Putin zmínil, že nebýt pokřtění Kyjevské Rusi v roce 988 za knížete Vladimira a vzniku „jednotného náboženství“, neexistoval by ani „jednotný ruský stát“ a „jednotný ruský národ“.
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Ukrajinci podle ruského prezidenta musí pochopit, že podpora Západu kyjevskému režimu ve střetu s Ruskem není bezdůvodná, ale slouží vlastním zájmům Západu, který se podle Putina snaží „oslabit, rozdrobit a rozbít“ obě strany konfliktu a následně je podřídit vlastní nadvládě.
Ukrajina podle šéfa Kremlu od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 zažívala rozklad. Čelila úpadku průmyslu a poklesu počtu obyvatel. „Všechno se tam rozpadlo. A ne teď, v posledních týdnech kvůli odvetným úderům ruských raketových sil. Ne, ono se to tam rozpadlo samo,“ řekl Putin. Z úpadku Ukrajiny obvinil nacionalisty, kteří v zemi chopili moci.
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Patriarcha Kirill je pokládán za dlouholetou oporu Putinova režimu a klíčového zastánce Putinova tažení proti Ukrajině. V minulosti patriarcha odmítl nařčení, že by byl spolupracovníkem sovětské tajné policie KGB, ve které Putin začínal svou kariéru.
Kremelský vůdce nyní vzdává hold patriarchovi rozsáhlou výstavou v síni Manéž v srdci Moskvy, která podle agentury DPA obsahuje silné prvky válečné propagandy a vytváří přímou paralelu mezi „svatými válkami“ minulosti a ruskou invazí na Ukrajinu. Letos také vyšla Kirillova kniha Vojna (Válka), sloužící jako propaganda konfliktu, který Kirill vykresluje jako boj proti liberálním západním hodnotám a křížovou výpravu proti zlu.