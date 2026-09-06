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Psychické dopady na děti? Máme velké obavy, hlásí z Nepálu pracovník UNICEF

Lukáš Linhart
  14:27

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Povodně v Nepálu připravily tisíce rodin o domovy. Poškodily také zdravotnická zařízení, školy i kritickou infrastrukturu. Na místě poskytuje humanitární pomoc UNICEF. (1. září 2026) | foto: UNICEF

Povodňová vlna v Nepálu na konci srpna vystoupala během pouhé půlhodiny téměř o devět metrů. Tisíce lidí přišly o domov. Více než stovku dětí katastrofa oddělila od rodičů. Pracovník UNICEF Abiodun Banire v rozhovoru pro iDNES.cz popsal, jak pomoc dětem na místě probíhá i jak organizace bojuje s nedostatkem pitné vody. „Mezinárodní společenství bude muset stát při Nepálu během celé této cesty,“ říká.

Bleskové povodně a sesuvy půdy napáchaly v částech Nepálu obrovské škody. Bilance obětí i pohřešovaných se stále zvyšují. Ve kterých oblastech UNICEF pomáhá? Kde se právě vaše týmy humanitárních pracovníků nacházejí?
V postižených oblastech, zejména v okresech Nuwakot, Rasuwa a Dhading. Tam jsou naše týmy svědky obrovské zkázy. Domy odnesla voda, rodiny musely opustit své domovy a celé komunity zůstaly odříznuté od svého okolí. Povodně také zničily nebo poškodily devatenáct škol a šest zdravotnických zařízení, stejně jako silnice, mosty a vodohospodářskou infrastrukturu.

Týden před povodněmi porodila císařským řezem. S novorozeným synem a třemi malými dcerami se čtyři dny a čtyři noci ukrývali v přístřešku pro zvířata v lese.

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Psychické dopady na děti? Máme velké obavy, hlásí z Nepálu pracovník UNICEF

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