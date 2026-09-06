Bleskové povodně a sesuvy půdy napáchaly v částech Nepálu obrovské škody. Bilance obětí i pohřešovaných se stále zvyšují. Ve kterých oblastech UNICEF pomáhá? Kde se právě vaše týmy humanitárních pracovníků nacházejí?
V postižených oblastech, zejména v okresech Nuwakot, Rasuwa a Dhading. Tam jsou naše týmy svědky obrovské zkázy. Domy odnesla voda, rodiny musely opustit své domovy a celé komunity zůstaly odříznuté od svého okolí. Povodně také zničily nebo poškodily devatenáct škol a šest zdravotnických zařízení, stejně jako silnice, mosty a vodohospodářskou infrastrukturu.
Týden před povodněmi porodila císařským řezem. S novorozeným synem a třemi malými dcerami se čtyři dny a čtyři noci ukrývali v přístřešku pro zvířata v lese.