Účty vystupující jako „Scottish Lad“ Jake nebo „Proud Scottish lass“ Fiona náhle přestaly zveřejňovat příspěvky 8. ledna poté, co v Íránu nastal výpadek internetu. Tyto a další účty v posledních týdnech sdílely desítky konspiračních teorií a negativních zpráv o Spojeném království a Skotsku.
Mezi posledními nepravdivými tvrzeními byla například zpráva, že demonstranti obsadili skotské královské panství Balmoral a že „velké části“ Skotské vysočiny se „předělají na laboratoře pro vývoj zbraní“. Jiný příspěvek tvrdil, že britská vláda provedla ve Skotsku „puč“.
Poslanec skotského parlamentu Stephen Kerr vyzval vládu v Londýně, aby zprávy o Íránem provozovaných účtech vyšetřila a společnost X aby tuto íránskou síť zablokovala. „Kromě vládních kroků musí zabrat i sociální sítě. Tyto falešné účty by měly být identifikovány a odstraněny ve velkém měřítku a bez prodlení,“ uvedl.
Na to, že tisíce příspěvků na síti X týkající se skotské nezávislosti mohou pocházet z Íránu, již loni upozornili odborníci na kybernetickou bezpečnost. Cílem kampaně má být především podněcování svárů uvnitř britské společnosti a oslabování Británie jako takové.
Bezpečnostní firma Cyabra dříve analýzou tisíců účtů zjistila, že více než čtvrtina diskutujících o skotské nezávislosti na X je možná falešných. Podle firmy se tyto účty odmlčely i loni v červnu, a to ve stejnou dobu, kdy íránské úřady vypnuly internet v reakci na izraelské údery proti Íránu. Účty byly tehdy neaktivní 16 dní, než začaly znovu publikovat.