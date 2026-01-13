Účty burcující k nezávislosti Skotska náhle utichly. Poté, co Írán vypnul internet

  15:05
Účty na sociální síti X podporující nezávislost Skotska na Spojeném království náhle umlkly po výpadku internetu v Íránu. Informoval o tom portál The Telegraph, podle nějž tato skutečnost naznačuje propojení mezi režimem v Teheránu a internetovými influencery snažícími se zasahovat do britské politiky. Íránské úřady zavedly celostátní blokádu internetu ve snaze potlačit tamní protivládní protesty.
Účty vystupující jako „Scottish Lad“ Jake nebo „Proud Scottish lass“ Fiona náhle přestaly zveřejňovat příspěvky 8. ledna poté, co v Íránu nastal výpadek internetu. Tyto a další účty v posledních týdnech sdílely desítky konspiračních teorií a negativních zpráv o Spojeném království a Skotsku.

Mezi posledními nepravdivými tvrzeními byla například zpráva, že demonstranti obsadili skotské královské panství Balmoral a že „velké části“ Skotské vysočiny se „předělají na laboratoře pro vývoj zbraní“. Jiný příspěvek tvrdil, že britská vláda provedla ve Skotsku „puč“.

Slovák z Ruska, trumpovci z Indie. Musk strhl škrabošku účtům ovlivňujícím davy

Poslanec skotského parlamentu Stephen Kerr vyzval vládu v Londýně, aby zprávy o Íránem provozovaných účtech vyšetřila a společnost X aby tuto íránskou síť zablokovala. „Kromě vládních kroků musí zabrat i sociální sítě. Tyto falešné účty by měly být identifikovány a odstraněny ve velkém měřítku a bez prodlení,“ uvedl.

Na to, že tisíce příspěvků na síti X týkající se skotské nezávislosti mohou pocházet z Íránu, již loni upozornili odborníci na kybernetickou bezpečnost. Cílem kampaně má být především podněcování svárů uvnitř britské společnosti a oslabování Británie jako takové.

Smrt diktátorovi! Demonstrace v Íránu gradují, stát vypnul internet a viní USA

Bezpečnostní firma Cyabra dříve analýzou tisíců účtů zjistila, že více než čtvrtina diskutujících o skotské nezávislosti na X je možná falešných. Podle firmy se tyto účty odmlčely i loni v červnu, a to ve stejnou dobu, kdy íránské úřady vypnuly internet v reakci na izraelské údery proti Íránu. Účty byly tehdy neaktivní 16 dní, než začaly znovu publikovat.

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka komplikuje dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části své trasy....

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Zastaňte se nás u papeže, vyzvali prezidenta Pavla oběti zneužívání v církvi

Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu...

Oběti sexuálního zneužívání v české katolické církvi vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby se jich při pondělním setkání s papežem Lvem XIV. ve Vatikánu zastal. Sedm z osmi podepsaných pisatelů...

13. ledna 2026  15:39

Pokud si musíme vybrat mezi Dánskem a USA, volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen a dánská premiérka Mette Frederiksenová v...

Pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko, prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen před novináři na tiskové konferenci. Nielsen také zopakoval, že Grónsko není...

13. ledna 2026  15:25,  aktualizováno  15:36

Oscar klasické hudby. Dirigent Jakub Hrůša byl světovou porotou vyhlášen Umělcem roku

Dirigent Jakub Hrůša

Dirigent Jakub Hrůša byl porotou International Classical Music Awards (ICMA), složenou z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí, oceněn titulem...

13. ledna 2026  15:35

Bude moci kandidovat? Le Penovou čeká okamžik pravdy, odvolací proces začal

Marine Le Penová (13. ledna 2026)

Francouzská nacionalistická politička Marine Le Penová se dostavila za velkého zájmu médií před pařížský soud. Ten začal projednávat její odvolání proti rozsudku, který ji uznal vinnou ze zpronevěry...

13. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  15:34

Babiš žádá poslance o důvěru. Česká republika bude na prvním místě, řekl

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Vláda Andreje Babiše, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, žádá poslance o důvěru. „Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá,...

13. ledna 2026  5:55,  aktualizováno  15:30

Piráti chodí ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, říkají

Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib....

Pozoruhodnou taktiku, jak na sebe upozornit, zvolili ve Sněmovně Piráti před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Chodí totiž pozpátku, přišli tak už na dopolední tiskovou konferenci....

13. ledna 2026  14:10,  aktualizováno  15:24

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

13. ledna 2026  15:19

Pololetní prázdniny 2026: Kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2025/2026 se pomalu blíží ke konci. Žáci a studenti se mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadají na pátek 30. ledna.

13. ledna 2026  15:08

Rusové ochutnávají vlastní medicínu. Belgorod trpí v mrazivém blackoutu

Premium
Obytný dům v Belgorodu během výpadku proudu, který byl podle místních úřadů...

Situace je katastrofální. Tak gubernátor ruské Belgorodské oblasti hodnotí následky posledního ukrajinského úderu na místní energetiku, který zanechal statisíce lidí bez elektrické energie, tepla a...

13. ledna 2026  14:48

Ledovka komplikovala dopravu v Evropě, některá letiště přerušila provoz

Sledujeme online
Mezinárodní letiště M. R. Štefánika Bratislava (září 2022)

Provoz řady mezinárodních letišť ve střední Evropě dnes výrazně ovlivnila tvorba ledovky. Provoz přerušilo letiště v Budapešti, nepříznivé povětrnostní podmínky postihly také letiště v Praze, ve...

13. ledna 2026  11:41,  aktualizováno  14:38

Na dálnici D3 u Budějovic se srazily dva kamiony, omezení trvalo hodiny

Nehoda kamionů uzavřela dálnici D3. (13. ledna 2026)

Dopravní nehoda dvou kamionů uzavřela na 128. kilometru dálnici D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic. Úsek Ševětín – České Budějovice byl uzavřený několik hodin, protože bylo třeba zajistit...

13. ledna 2026  9:43,  aktualizováno  14:37

