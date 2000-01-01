náhledy
Známé sirné doly se nacházejí v Indonésii na ostrově Jáva. Za žlutě zbarvenými kameny a kouzelným tyrkysovým jezerem se skrývá tvrdá realita. Zdejší horníci při těžbě síry nevyužívají žádnou těžkou techniku a vše vynášejí na svých ramenech. Je proto zázrak, když se v tomto prostředí dožijí více než 40 let.
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Doly jsou v kráteru aktivní sopky Kawah Ijen na východě ostrova Jáva, nedaleko města Banyuwangi. Ukrývá se tam největší vysoce kyselé jezero na světě. Jeho voda má tyrkysovou barvu a extrémně nízké pH kolem 0,5.
Autor: Profimedia.cz
Kráter leží v nadmořské výšce přes 2 140 metrů a vychází z něj silné sloupy kouře a zápach síry.
Autor: Profimedia.cz
Jedná se o jedno z mála míst na světě, kde probíhá ruční těžba vysoce čisté síry v extrémních podmínkách bez použití těžké techniky.
Autor: Profimedia.cz
Práce v dolech spočívá v tom, že se síra zachycuje pomocí keramických trubek, kde zkapalní a po ztuhnutí vytvoří jasně žluté bloky.
Autor: Profimedia.cz
Fotka jednoho z místních dělníků, na kterém se podepsala práce v sirných dolech. Na zádech nosí náklad, který běžně váží okolo 70 až 90 kilogramů.
Autor: Profimedia.cz
Jeden náklad váží častokrát více než samotný horník, který tuto trasu absolvuje obvykle dvakrát za směnu.
Autor: Profimedia.cz
Většinou se pracuje v toxickém kouři bez odpovídajících ochranných pomůcek, což pracovníkům způsobuje vážné dýchací potíže a poškození chrupu.
Autor: Profimedia.cz
Denní výdělek se pohybuje v přepočtu jen kolem několika set korun podle váhy vynesené síry.
Autor: Profimedia.cz
Návštěva Kawan Ijen je i přesto lákavá pro spoustu turistů, i když je náročná a riziková.
Autor: Profimedia.cz