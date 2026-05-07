„Tohle není covid.“ WHO uklidňuje, že šíření hantaviru na lodi nevěstí novou pandemii

„Není to začátek nějaké epidemie. Není to počátek pandemie,“ řekla novinářům Van Kerkhoveová. „Tohle není covid,“ dodala. Nemoc covid-19 způsobuje koronavirus SARS-CoV-2. Infekce byla poprvé zjištěna na konci roku 2019 v Číně, odkud se rychle rozšířila do celého světa a vedla k úmrtí milionů lidí. Vlády ve snaze zabránit šíření nákazy zaváděly přísná karanténní opatření.
WHO už dříve po zprávách o šíření hantaviru na plavidle, které vyplulo z Jižní Ameriky a nyní míří ke španělským Kanárským ostrovům, uváděla, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké. Regionální zástupce Světové zdravotnické organizace pro Evropu Hans Kluge mimo jiné řekl, že není důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení.
Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve čtvrtek podle agentury AFP řekl, že z osmi případů možné nákazy včetně tří úmrtí se dosud laboratorně potvrdila nákaza hantavirem u pěti lidí, u dalších tří je podezření. „Kmen hantaviru v tomto případě je Andes, který se vyskytuje v Jižní Americe,“ sdělil. Tento kmen hantaviru se šíří při kontaktu mezi lidmi. Inkubační doba je až šest týdnů. „Je možné, že může být ohlášeno více případů,“ dodal.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.