Batmanův ochránce končí s hraním. Budu psát, to nemusím vstát z postele, říká

„Paradoxně se ukázalo, že je to opravdu moje poslední role,“ řekl Caine. „Dva roky jsem totiž nepracoval a mám problémy s páteří, které se podepisují na mých nohách. Nemůžu tedy moc dobře chodit,“ rozvedl 88letý držitel dvou Oscarů.



Dodal, že „napsal několik knih, které vyšly a slavily úspěch“. „Takže teď už nejsem herec, ale spisovatel, což je příjemné, protože jako herec musíte vstát v půl šesté a jít do studia. Ale jako spisovatel můžete začít psát, aniž byste vstali z postele,“ dodal.

Ve filmu Bestsellery, který natočila americká režisérka Lina Roesslerová jako svůj celovečerní debut, se Caine vydává na poslední turné, aby zachránil krachující nakladatelství. Americká herečka Aubrey Plazaová ve filmu hraje energickou mladou ženu, dědičku tohoto kdysi proslulého nakladatelského domu. Film se natáčel v roce 2019 v Montrealu.



Caine v rozhovoru řekl, že už dva roky nedostal žádnou nabídku, a připomněl svůj vysoký věk. „Scénářů s osmaosmdesátiletým hercem není mnoho,“ konstatoval.

Herec byl letošní hlavní hvězdou karlovarského filmového festivalu. Z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky tu převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

„Děkuji. I za největší aplaus, co se mi kdy dostal,“ řekl osmaosmdesátiletý Caine, jakmile se sál utišil. Herec se podivil nad váhou karlovarské sošky a v krátké řeči dále zdůraznil, že začínal jako „nikdo odnikud“ a slávu nabýval postupně, krok po kroku. „Měl jsem jen velké štěstí,“ shrnul. „A kluci jsou velmi šťastní, když mohou dělat to, co chtějí. Je úžasné, co jste tu pro mne udělali. Dali jste mi cenu za něco, co miluji. Za můj život.“



Během své šedesátileté kariéry hrál ve víc než stovce filmů. Diváky si získal v batmanovské sérii, kde ztvárnil Batmanova sluhu Alfreda, i ve snímcích Podfukáři, Interstellar, Kingsman: Tajná služba či Potomci lidí.