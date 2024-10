Před lety Sinvárovi pomohl s rakovinou, teď v jeho smrti vidí lékař bod obratu

Bitton řekl, že ho ta zpráva překvapila. Šéf Hamásu totiž unikal izraelským vojákům navzdory jejich intenzivnímu pátrání. Brzy se ale vše ujasnilo, když mu jeden z jeho bývalých kolegů ukázal fotografii, která později kolovala po internetu a na které bylo tělo muže s obličejem podobným Sinvárovi.

Zubař řekl, že v něm vidí muže, s kterým léta mluvil, léčil jej a zkoumal. „Strávil jsem tolik let koukáním na jeho tvář, že jsem nepotřeboval žádnou formu identifikace. Okamžitě jsem ho poznal,“ řekl Bitton.

Od začátku roku 2000, kdy se oba seznámili v izraelském vězení, se jejich životy úzce propojily. Po smrti vůdce Hamásu Bitton doufá, že Blízký východ čeká mírumilovnější budoucnost – a že on sám konečně přijde o nálepku Izraelce, který Sinvára zachránil.

V roce 2004 totiž mladý vězeňský zubař Bitton na ošetřovně narazil na zmateného Sinvára, o němž byl po krátkém rozhovoru přesvědčen, že je v ohrožení života a že je třeba jej okamžitě převézt do nemocnice. Zde mu chirurgové odstranili agresivní nádor na mozku a Sinvár poděkoval Bittonovi za záchranu života.

Mezi oběma vznikl specifický vztah. Jako zubař a později vysoký zpravodajský důstojník izraelské vězeňské služby vedl Bitton se Sinvárem hodiny rozhovorů až do chvíle, kdy Sinvár v roce 2011 nastoupil v rámci výměny vězňů do autobusu směřujícího do Gazy. „Rozhovory s ním nebyly osobní ani emocionální. Týkaly se pouze Hamásu,“ řekl.

Útok na Izrael, který Hamás provedl v říjnu 2023 a který přiměl Izrael k válce v Gaze, se však Bittona osobně dotýkal: během útoku byl totiž zajat jeho synovec Tamír Adár. Izraelská vláda později rodině řekla, že podle zpravodajských informací byl Adár při útocích zraněn a zřejmě zemřel nedlouho poté, co jej převezli do Gazy.

Bitton neměl ze smrti šéfa Hamásu radost. „V tóře je přísloví: ‚Neraduj se, když padne tvůj nepřítel‘,“ řekl. Na druhou stranu ale věří, že Sinvárovo zabití pomůže urychlit dohodu o návratu zbývajících rukojmích v Gaze a ukončit tam válku. „Tomu se říká bod zlomu,“ dodal.

Zároveň doufá, že Sinvárova smrt ukončí jednu kapitolu jeho vlastního života. „Každý den se mě ptají, jestli něčeho nelituji,“ řekl Bitton s odkazem na svou roli při záchraně Sinvárova života. „Nemohl jsem jednat jinak. Myslím, že teď už si mě veřejnost ani média nebudou spojovat s tím, že žije jen díky mně,“ řekl. „To je všechno. Už není naživu,“ uzavírá Bitton.