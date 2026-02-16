Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Čínský politický i vojenský systém, to je černá skříňka,“ říká Gardáš v Rozstřelu. Informace o sesazení generála Čang Jou-Sii jsou podle něj omezené a často spekulativní. Objevily se zprávy o možném donášení Spojeným státům, ale čínská média o tom mlčí.
Oficiální linie hovoří o „narušení autority Ústřední vojenské komise“. To podle Gardáše může znamenat vznik paralelního mocenského centra. „Si Ťin-pching nepřipustí alternativní mocenská centra a nyní pravděpodobně jedno z nich uzavřel,“ říká.
Tchaj-wan: tlak ano, invaze spíše ne
Z šesti členů vojenské komise, fungující od roku 2022, zůstali podle něj fakticky jen dva. Desítky dalších vysoce postavených důstojníků pak prošly disciplinárními řízeními. „Krátkodobě může zastřihávání růžků působit jako upevňování moci, dlouhodobě ale oslabuje struktury, které mají reálně řídit armádu,“ upozorňuje.
Čistky podle Gardáše spíše snižují pravděpodobnost bezprostřední vojenské invaze na Tchaj-wan. Plnohodnotný konflikt označuje za nepravděpodobný v nejbližších měsících či letech.
To však neznamená ústup tlaku. Čína podle něj využívá ekonomické nástroje, psychologický nátlak i pravidelná vojenská cvičení. „Každodenní narušování vzdušného prostoru má dopad na psychiku obyvatel i kapacity tchajwanské armády.“
Sinolog zároveň upozorňuje, že Peking pečlivě sleduje reakce Západu na válku na Ukrajině a analyzuje možné sankční scénáře. Čína je podle něj hluboce integrována do globálních dodavatelských řetězců, což by případnou reakci Západu výrazně komplikovalo.
Mladá generace začíná pochybovat
Zásadní výzvu ale Gardáš vidí jinde než v armádě. Čínská ekonomika podle oficiálních dat roste kolem pěti procent, ale „...je potřeba to brát s rezervou“. Nezaměstnanost mladých podle dřívějších údajů dosahovala až 25 procent, některé odhady mluví ještě výše. Peking dokonce změnil metodiku jejího zveřejňování.
„V kontextu posledních dvou dekád je trend růstu HDP zpomalující,“ říká Gardáš. Režim se po roce 1989 opíral o silný ekonomický růst jako zdroj legitimity. Pokud se však růst zadrhává a mladší generace nevidí jasnou perspektivu, může to podle něj zasahovat do důvěry ve stranu.
Nemluví o otevřeném odporu ani o blížícím se kolapsu. Spíše o postupném narušování jistot. „Někteří začínají pochybovat, nakolik je současný model udržitelný,“ shrnuje.
Si Ťin-pching je podle Gardáše momentálně nezpochybnitelný. Končí mu třetí funkční období a nic nenasvědčuje tomu, že by si připravoval nástupce. Pojem „kolektivní vedení“, zavedený po éře Mao Ce-tunga jako pojistka proti excesům kultu osobnosti, se vyprázdnil.
Otázkou zůstává, zda se systém udrží bez silné ekonomické dynamiky a bez jasného mechanismu předání moci. „Chtělo by to křišťálovou kouli,“ říká sinolog. Jisté je pouze to, že čistky na nejvyšších místech nejsou projevem stability, ale napětí uvnitř samotného jádra režimu.
Oslabují čistky v armádě skutečně bojeschopnost Číny? Bude Peking ve vztahu k Tchaj-wanu používat spíše „salámovou metodu“? Pokusí se spíše obsadit malé ostrůvky? A sleduje Peking válku na Ukrajině jako manuál pro vlastní kroky? I na to odpovídal David Gardáš z projektu Sinopsis v Rozstřelu.