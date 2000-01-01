náhledy
Extrémní horka a dlouhodobé sucho trápí vodní plochy po celé Evropě. V londýnských kanálech se kvůli teplému počasí a nízké hladině vody nadměrně množí řasy, které zhoršují kvalitu vody.
Autor: ČTK
Podobný problém řešilo i soustu nádrží v Česku. Kvůli nepříznivým výsledkům se v nádržích zde nemohli lidé koupat.
Autor: ČTK
Jedním z případů je například i koupaliště Džbán v Praze. Kde se letos nejspíš nevykoupete. Voda je stále plná sinic.Podobný problém řeší také Německo, především Berlín a Braniborsko.
Autor: iDNES.tv
Extrémní vedra toky a vodní ekosystémy neohrožuje jen pouze vysycháním, ale i nadměrným růstem sinic a řas.
Autor: ČTK
Nadměrný růst řas ohrožuje vodní ekosystémy, ovlivňuje život živočichů a upozorňuje na dopady extrémního počasí spojeného s klimatickými změnami.
Autor: ČTK
Rizikové jsou sinice pro alergiky, těhotné ženy, děti či lidi se sníženou imunitou. Hrozí jim totiž kožní vyrážky a podráždění očí. V případě vypití způsobí zažívací potíže i poškození jater.
Autor: ČTK
Státní laboratoř pravidelně odebírá vzorky z jezera Heiligensee a řeky Havel, aby odborníci mohli sledovat vývoj vodních podmínek.
Autor: ČTK
Otestovat přítomnost sinic ve vodě mohou lidé i s pomocí plastové lahve. Tu naplní vodou a ponechají ji 20 minut stát na slunci.
Autor: Profimedia.cz
Zhoršení kvality vody se nejvíce projevuje po dešti. Jedná se ovšem o tzv. krátkodobé znečištění.
Autor: ČTK