Použití rákosky bude muset schválit ředitel školy a trest budou smět vykonávat pouze oprávnění učitelé. Instituce pak bude sledovat stav a pokroky trestaného, včetně poskytování psychologického poradenství.
„Naše školy používají výprask jako disciplinární opatření, pokud jsou vzhledem k závažnosti přestupku všechna ostatní opatření nedostatečná. Školy zohlední faktory, jako je žákova vyspělost a to, zda mu tělesný trest pomůže poučit se ze svých chyb a uvědomit si závažnost svého činu,“ řekl ministr.
Dívky z výprasku vyjímá trestní řád, podle nějž ženy nesmí být trestány rákoskou. Místo toho jim hrozí dočasné vyloučení ze školy, snížení známek nebo budou muset zůstat po škole.
Trestání rákoskou bylo v Singapuru zavedeno za britské koloniální nadvlády mezi lety 1946 až 1959, Británie přitom tělesné tresty už dávno zrušila.
Používání rákosky na státních školách zakázala v 80. a 90. letech i Austrálie, některé soukromé instituce ve státě Viktorie a Severním teritoriu s tělesnými tresty nicméně přestaly až na počátku tohoto století.
Lidskoprávní organizace pravidelně kritizují Singapur za používání tělesných trestů, které zůstávají součástí vzdělávacího i trestního systému.
Úřady je ale hájí jako odstrašující prostředek proti trestné činnosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) loni ve své zprávě uvedla, že existují přesvědčivé, vědecky doložené důkazy o tom, že tělesné trestání dětí s sebou nese řadu rizik a nemá žádné přínosy.