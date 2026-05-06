Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V krajních případech přijde rákoska. Školáci v Singapuru mohou dostat až tři rány

Autor: ,
  7:28
Singapurské školy budou moci podle nových směrnic používat výprask coby trest pro šikanující chlapce. Podle závažnosti prohřešku mohou dostat jednu až tři rány rákoskou. Dívek se tento trest netýká. Výprask má podle ministra školství Desmonda Leeho sloužit v krajních případech jako disciplinární opatření.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Použití rákosky bude muset schválit ředitel školy a trest budou smět vykonávat pouze oprávnění učitelé. Instituce pak bude sledovat stav a pokroky trestaného, včetně poskytování psychologického poradenství.

„Naše školy používají výprask jako disciplinární opatření, pokud jsou vzhledem k závažnosti přestupku všechna ostatní opatření nedostatečná. Školy zohlední faktory, jako je žákova vyspělost a to, zda mu tělesný trest pomůže poučit se ze svých chyb a uvědomit si závažnost svého činu,“ řekl ministr.

Francouz v Singapuru olízl brčko a vrátil ho zpět. Hrozí mu až dva roky vězení

Dívky z výprasku vyjímá trestní řád, podle nějž ženy nesmí být trestány rákoskou. Místo toho jim hrozí dočasné vyloučení ze školy, snížení známek nebo budou muset zůstat po škole.

Trestání rákoskou bylo v Singapuru zavedeno za britské koloniální nadvlády mezi lety 1946 až 1959, Británie přitom tělesné tresty už dávno zrušila.

Používání rákosky na státních školách zakázala v 80. a 90. letech i Austrálie, některé soukromé instituce ve státě Viktorie a Severním teritoriu s tělesnými tresty nicméně přestaly až na počátku tohoto století.

Tři mrtví rybáři. Svědectví odhaluje kruté praktiky na čínské lodi

Lidskoprávní organizace pravidelně kritizují Singapur za používání tělesných trestů, které zůstávají součástí vzdělávacího i trestního systému.

Úřady je ale hájí jako odstrašující prostředek proti trestné činnosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) loni ve své zprávě uvedla, že existují přesvědčivé, vědecky doložené důkazy o tom, že tělesné trestání dětí s sebou nese řadu rizik a nemá žádné přínosy.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

V krajních případech přijde rákoska. Školáci v Singapuru mohou dostat až tři rány

Členové šaríatské policie se chystají potrestat muže výpraskem jako trest za...

Singapurské školy budou moci podle nových směrnic používat výprask coby trest pro šikanující chlapce. Podle závažnosti prohřešku mohou dostat jednu až tři rány rákoskou. Dívek se tento trest netýká....

6. května 2026  7:28

Nepředstavitelné. Kam by šli? bojí se Bavoři odchodu amerických vojáků

Americký obrněnec Stryker u německého Vilsecku (9. února 2022)

Oblast kolem vojenského výcvikového prostoru Grafenwöhr v Bavorsku je místem, kde se prolíná americký a hornofalcký životní styl, kultura a jazyk. Město Vilseck a jeho nového starostu Thorstena...

6. května 2026  7:07

Senátorům vadí, že za druhou funkci dostávají méně peněz. Rozhodne soud

Soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina...

Je správné, aby za dvě funkce dostávali politici různé, „pokrácené“ peníze? Na takovou otázku bude ve středu dopoledne odpovídat Ústavní soud. Se stížností se na něj obrátila skupina senátorů, které...

6. května 2026

Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii, hlásí Eurostat

ilustrační snímek

České domácnosti ve druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v EU, naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními...

6. května 2026  6:45

V Hormuzu vedeme obrannou operaci, útočíme, když jsme napadeni, řekl Rubio

Sledujeme online
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (19. února 2026)

Akce Spojených států v Hormuzském průlivu jsou podle Washingtonu čistě obranné a ofenzivní fáze války skončila. Ministr zahraničí Marco Rubio to ve středu řekl na brífinku v Bílém domě. Dodal, že při...

6. května 2026  6:28

Koalice chce na mimořádné schůzi Sněmovny rozvolnit rozpočtová pravidla

Přímý přenos
Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před rozvolňováním pravidel...

6. května 2026  5:35

USA přeruší ochranu lodí v Hormuzském průlivu, snaží se o příměří s Íránem

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Spojené státy dočasně přerušují doprovod a ochranu lodí v Hormuzském průlivu kvůli pokročilým jednáním s Íránem, zatímco americká blokáda íránských přístavů podle prezidenta Donalda Trumpa pokračuje.

6. května 2026  1:10,  aktualizováno  1:40

Okamura v noční bitvě neprosadil odmítnutí sjezdu sudetských Němců v Brně

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Poslanci se více než šest hodin bez výsledku přeli kvůli návrhu usnesení ke sjezdu sudetských Němců, které se snaží prosadit předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Chce, aby dolní komora parlamentu...

5. května 2026  11:33,  aktualizováno  6. 5. 1:20

Automaty se už objevují i na hřbitovech. Nově své služby nabízí také Svíčkobot

Svíčkobot s recyklačními nádobami. (5. května 2026)

Zapomenutá svíčka už nemusí znamenat cestu zpátky domů nebo marné hledání otevřeného obchodu. Na některých českých hřbitovech se objevují automaty, ve kterých si lidé koupí svíčky i drobné hřbitovní...

6. května 2026

Jak se v Česku sdílí elektřina. Od srpna přijdou změny, slibuje datové centrum

Premium
ilustrační snímek

Komunitní energetika v Česku má za sebou téměř dva roky sdílení elektřiny. Jednotlivci, obce či malé firmy se spojují, aby mohli společně vyrábět a sdílet energii z lokálních obnovitelných zdrojů. I...

6. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Liga hormuzských škrtičů před finále. Írán teď musí vynést kartu, Trump být rychlejší

Premium
Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)

Amerika v podstatě vyzývá v Hormuzu Írán k úderu. Klidně tomu říkejte provokace, pokud považujete za provokaci, že někdo vyhazuje partu, která si přisvojila celou ulici, kde v jednom domě bydlí.

6. května 2026

Poprvé od Zemana. Koalice plánuje hned dvě cesty do Číny, první má letět Okamura

Premium
Ve speciálu. Tomio Okamura má zatím v roli šéfa Sněmovny na kontě tři cesty....

Když v polovině dubna Babišova vláda odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letecký speciál k plánované návštěvě Tchaj-wanu, začalo se spekulovat, že je za tím snaha koaličních...

6. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.