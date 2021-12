Myslel jsem, že zemřu. Brita v Singapuru napadly agresivní vydry

Podle místních to není první vydří útok na člověka na tomto místě. Rodinka, která se vrhla na Spencera, se však zatím nikdy agresivně neprojevila.

Spencer, jemuž je přes 60 let a žije v Singapuru, sdělil, že se 30. listopadu brzy ráno s přítelem procházel zahradou a spatřil asi 20 vyder, mezi nimiž byla mláďata. Domnívá se, že k útoku je mohl vyprovokovat běžec, který kolem probíhal, zvířata neviděl, protože byla ještě tma, a pošlapal je.

Dospělé vydry se pak vrhly na Spencera, zatímco běžec se vzdaloval. „Myslel jsem, že umřu,“ řekl Brit v rozhovoru s listem The Straits Times. Kousaly ho do kotníků, a když upadl, také do nohou, do zadku i do prstů. Zvířata odradil až přítelův křik.

V nemocnici Spencerovi zašili rány, dali protitetanovou injekci a antibiotika. Musel ordinaci navštívit třikrát a stálo ho to 665 liber (skoro 20 000 korun). Vydrám prý nic nevyčítá, protože chránily mláďata. Doufá ale, že budou lidé v zahradě nyní opatrnější.

BBC uvádí, že se populace vyder v Singapuru v minulých letech rozrostla. Naučily se lézt na žebříky a zlikvidovaly dekorativní kapry koi v hodnotě tisíců dolarů.

Místní fotograf Bernard Seah tvrdí, že je v místě asi 150 vyder a rodina, která se pustila do Spencera, čítá devět dospělých a šest mláďat. „Jsou na lidi zvyklé a jsou velmi tolerantní,“ řekl o této rodince. Vydry podle něj zaútočily na nepravého, jakmile se cítily ohrožené.

Singapurská správa parků kvůli případu vydala doporučení, v němž nabádá návštěvníky: „Nedotýkejte se vyder, nepronásledujte je a nezahánějte. Pozorujte je zpovzdálí. Když se k nim moc přiblížíte, vystraší je to.“