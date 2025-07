Dopravní policisté v úterý krátce po 20:00 uzavřeli frekventovanou Jižní spojku v Praze ve směru na Barrandovský most. Důvodem uzavírky, která má trvat několik hodin, je odstraňování kamionu, který v...

Harfa lidi nějak magicky přitahuje. Zahraje folk i rock, líčí česká harfistka

Premium

Co vše se dá na harfu zahrát? Jak se to naučit? Proč takové hraní někdy pekelně bolí a jaké to je hrát pro krále, líčí pro magazín Víkend DNES špičková harfenistka a pedagožka Barbora Plachá.