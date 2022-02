Suzee, lidoopí doktorka. Vědci dokázali, že šimpanzi se umějí vzájemně léčit

Stalo se to, když si Sia, pubertální šimpanz, udělal tržné zranění na noze. Jeho matka Suzee je na kameře zachycena, jak si den starou ránu starostlivě prohlíží. Pak Suzee najednou zvedne hlavu, lapne po nějakém hmyzu na blízké větvi a strčí si ho opatrně do úst. Potom ho vyndá a zastrčí do rány. To zopakuje několikrát.