Simonjanová v pořadu jiného známého propagandisty Vladimira Solovjova prozradila, že musí na operaci kvůli „strašné, těžké“ nemoci. Ukázala přitom na svůj levý prs, podotýká portál The Moscow Times.
Manažerka prokremelských médií RT a Sputnik uvedla, že se veřejnosti svěřila se svým zdravotním stavem, aby zabránila spekulacím. Chce tím taky podpořit ostatní, kteří čelí podobným obtížím.
Známá podporovatelka ruské agrese na Ukrajině též dala své přiznání do souvislosti s válkou. „Přišla jsem podpořit matky, manželky, sestry, dcery, které čekají na své příbuzné a přátele z fronty, manžely, kteří čekají na své bojující přítelkyně, a všechny, kteří nyní bojují o zdraví svých blízkých,“ sdělila Simonjanová.
Neupřesnila, jakou nemocí trpí. Portál Moscow Times s odvoláním na svůj zdroj z mediálního prostředí uvedl, že má rakovinu a zvažuje se její nahrazení.
Manažerka předtím tvrdila, že odejde dobrovolně válčit na Ukrajinu. A to kvůli stavu svého manžela, režiséra a propagandisty Tigrana Keosajana, jenž prožil klinickou smrt a upadl do kómatu. „Pro mě to bude snazší, zabijí mě druhý den,“ řekla s tím, že od nápadu nakonec upustila, protože nemůže udělat něco tak krutého svým dětem.