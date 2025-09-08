Mám strašnou nemoc, oznámila Putinova hlavní propagandistka. Hrozí jí konec

Autor:
  15:58
Přední ruská propagandistka Margarita Simonjanová oznámila, že trpí závažnou nemocí. Média spekulují o rakovině. Simonjanové tak hrozí, že by mohla odejít z pozice šéfky ruských propagandistických médií.
Přední ruská propagandistka, manažerka prokremelských médií Margarita...

Přední ruská propagandistka, manažerka prokremelských médií Margarita Simonjanová (19. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Přední ruská propagandistka, manažerka prokremelských médií Margarita...
Manažerka prokremelských médií RT a Sputnik Margarita Simonjanová (9. listopadu...
Čečenský prezident Ramzan Kadyrov na inauguraci ruského prezidenta Vladimira...
Vlevo Margarita Simonjanová, vpravo Marija Zacharovová (3. června 2021)
7 fotografií

Simonjanová v pořadu jiného známého propagandisty Vladimira Solovjova prozradila, že musí na operaci kvůli „strašné, těžké“ nemoci. Ukázala přitom na svůj levý prs, podotýká portál The Moscow Times.

Manažerka prokremelských médií RT a Sputnik uvedla, že se veřejnosti svěřila se svým zdravotním stavem, aby zabránila spekulacím. Chce tím taky podpořit ostatní, kteří čelí podobným obtížím.

Známá podporovatelka ruské agrese na Ukrajině též dala své přiznání do souvislosti s válkou. „Přišla jsem podpořit matky, manželky, sestry, dcery, které čekají na své příbuzné a přátele z fronty, manžely, kteří čekají na své bojující přítelkyně, a všechny, kteří nyní bojují o zdraví svých blízkých,“ sdělila Simonjanová.

Putin chce Rusko vyvázat ze zákazu mučení, Dumě předložil návrh zákona

Neupřesnila, jakou nemocí trpí. Portál Moscow Times s odvoláním na svůj zdroj z mediálního prostředí uvedl, že má rakovinu a zvažuje se její nahrazení.

Manažerka předtím tvrdila, že odejde dobrovolně válčit na Ukrajinu. A to kvůli stavu svého manžela, režiséra a propagandisty Tigrana Keosajana, jenž prožil klinickou smrt a upadl do kómatu. „Pro mě to bude snazší, zabijí mě druhý den,“ řekla s tím, že od nápadu nakonec upustila, protože nemůže udělat něco tak krutého svým dětem.

Vstoupit do diskuse (53 příspěvků)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Po havárii letadla v Letňanech uniklo do země palivo, museli odtěžit zeminu

Místo, kam v neděli odpoledne v pražských Letňanech dopadlo soukromé ultralehké letadlo, magistrát už uvedl do původního stavu. Celý lesopark je nyní opět přístupný veřejnosti. Informoval o tom...

8. září 2025  16:40

Okamura řekl, co chce SPD ve vládě. Poslanci tam nepůjdou, jeho zajímá vnitro

Předseda SPD Tomio Okamura prozradil, která místa bude jeho hnutí SPD chtít získat ve vládě. Zajímají ho ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu a obchodu či zahraničí. Na ministerská křesla...

8. září 2025  8:35,  aktualizováno  16:30

Mám strašnou nemoc, oznámila Putinova hlavní propagandistka. Hrozí jí konec

Přední ruská propagandistka Margarita Simonjanová oznámila, že trpí závažnou nemocí. Média spekulují o rakovině. Simonjanové tak hrozí, že by mohla odejít z pozice šéfky ruských propagandistických...

8. září 2025  15:58

Nesnažte se měnit rozhodnutí voličů u soudu, apeluje na soupeře lídr Stačilo!

Daniel Sterzik, lídr hnutí Stačilo!, za které kandidují ve volbách společně komunisté a zástupci SOCDEM, apeloval na politické protivníky, aby se nesnažili měnit výsledek voleb u soudu tvrzením, že...

8. září 2025  15:57

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo první vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...

8. září 2025  15:44

Prohýřili to s prostitutkami! Rusové končí s příspěvky pro vojáky, vyhlížejí příměří

Premium

Ruská armáda je od začátku války na Ukrajině závislá na pomoci dobrovolníků, kteří jí dodávají mnoho základních věcí, od spodního prádla až po balistickou ochranu a bezpilotní letadla. Ti, kdo...

8. září 2025  15:34

Vzniká osa autokracií proti Západu, Putinův plán teprve začíná, varuje Merz

Imperialistický plán ruského prezidenta Vladimira Putina by dobytím Ukrajiny neskončil, ale začal. V projevu na setkání německých velvyslankyň a velvyslanců to řekl kancléř Friedrich Merz. Ukrajina...

8. září 2025  15:33

„Aťa miluje politiku, já miluju klid.“ Válkova manželka prosí v neobvyklém klipu o hlasy

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se snaží oslovit voliče novým předvolebním klipem. A není na to sám. V klipu totiž vystupuje i jeho manželka Hana, která upozorňuje, že pokud se ‚Aťa“, jak...

8. září 2025  15:22

Stavba datového centra na Zbraslavi začala. Bude největší v Česku

České Radiokomunikace (CRA) zahájily stavbu datového centra Prague Gateway na okraji Prahy v lokalitě Zbraslav-Jíloviště. Bude největší a nejmodernější nejen v regionu, ale také v Česku. Stavba za...

8. září 2025  15:20

Ženě uvázla ruka v kávovaru, když tahala zaseklou kapsli. Pomohli až hasiči

Nevšední záchrannou akci si minulý týden připsali olomoučtí hasiči. V krajském městě pomáhali mladé ženě, které uvázla levá ruka v kávovaru, když v něm měnila zaseknutou kapsli. Při manipulaci s...

8. září 2025  15:16

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  14:56

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

8. září 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.