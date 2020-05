Čtyři miliony za muslimku? Italce unesené džihádisty po návratu nadávají

Dnes čtyřiadvacetiletou Italku unesli ozbrojenci z teroristické organizace aš-Šabáb v listopadu 2018 ve městě Chakama na jihu Keni, kde pracovala pro italskou neziskovou organizaci Africa Milele. Podle policie ji pak na motorce a pěšky transportovali na jih do Somálska.

V sobotu italský premiér Giuseppe Conte pustil do světa radostnou novinu: po roce a půl je mladá Italka na svobodě. Byla nalezena asi 30 kilometrů od Mogadiša. Na svobodu se prý dostala díky pomoci nejmenované zahraniční tajné služby (k tomu se později přihlásila turecká MIT).

Premiér Conte ji také v neděli vítal na římském letišti Ciampino, kam dorazila vládním speciálem. „Jsme rádi, že můžeme Silvii přivítat doma. A to ve chvíli, kdy naše země prochází tak výjimečným obdobím. Stát je tu pro lidi. A vždy bude,“ poznamenal ministerský předseda s odkazem na koronavirovou pandemii.

Cenné zboží

O detailech jejího osvobození moc hovořit nechtěl. Sdílenější ovšem byli představitelé hnutí aš-Šabáb „Jako všichni rukojmí, i ona pro nás představovala cenné zboží. Udělali jsme vše pro to, aby netrpěla. Byla naše rukojmí, ne válečný zajatec,“ řekl listu La Repubblica mluvčí islamistů Ali Dahere.

Především však potvrdil to, co mnozí tušili: italská vláda zaplatila výkupné. Aš-Šabáb podle něj za něj nakoupí „zbraně nutné pro vedení džihádu“. Všeobecně se sice předpokládá, že Itálie výkupné za své unesené občany platí, úřady to však popírají.

Kontroverzi přiživila informace, že Silvia Romano v zajetí konvertovala k islámu. Údajně ji k tomu nikdo nenutil. Když své únosce jednou požádala o něco ke čtení, dali jí Korán v angličtině. „Byl to pomalý proces. Začala jsem to ze zvědavosti číst a pak už mi to přišlo normální,“ cituje portál Politico mladou ženu, která v Římě vstoupila z letadla v zeleném hidžábu.

Vláda povzbudila teroristy, stěžuje si opozice

Na internetu nyní čelí vlně urážek i výhrůžkám smrtí. Dokonce i kněz, který na oslavu jejího návratu nechal rozeznít zvony chrámu v jejím rodném Miláně, čelí kritice, že „změnil zvonici na minaret“.

Opoziční strany tvrdí, že obrácení Silvie Romano na islám je propagandistickým vítězstvím teroristů, kteří navíc peníze z výkupného použijí k vraždění nevinných lidí. Připomínají například útok na obchodní centrum v Nairobi, kde aš-Šabáb před sedmi lety povraždil sedm desítek lidí (více čtěte zde).

Varují také, že vláda zaplacením výkupného jen povzbudila teroristy k dalším únosům. „Nelze vytvářet dojem, že unášení Italů je dobrý byznys,“ napsala na Twitter předsedkyně krajně pravicové strany Bratři Itálie Giorgia Meloni.

Regionální politik tohoto hnutí Massimo Giorgetti se vyjádřil ještě ostřeji. „Myslíte, že mám radost z propuštění Silvie Romano? Ani náhodou. Máme teď o jednu muslimku více a o čtyři miliony eur méně,“ napsal na Facebook.

Krtikou nešetří ani Matteo Salvini, někdejší vicepremiér a předseda nejsilnější opoziční strany Liga. „Islámští teroristé získali tímto zločinem jednak peníze a jednak si připsali vítězství v kulturní bitvě ve jménu islámu.“