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Zákaz vycházení zablokoval statisíce lidí ve Španělsku. Kvůli ničivým záplavám

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  21:23
Silné deště způsobily na východě Španělska rozsáhlé záplavy, které si vyžádaly...

Silné deště způsobily na východě Španělska rozsáhlé záplavy, které si vyžádaly čtyři oběti. Úřady ve Valencii kvůli velké vodě dočasně zakázaly vycházení zhruba 800 tisícům obyvatel. (19. října 2026) | foto: Reuters

Silné deště způsobily na východě Španělska rozsáhlé záplavy, které si vyžádaly...
Silné deště způsobily na východě Španělska rozsáhlé záplavy, které si vyžádaly...
Silné deště způsobily na východě Španělska rozsáhlé záplavy, které si vyžádaly...
Silné deště způsobily na východě Španělska rozsáhlé záplavy, které si vyžádaly...
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Na východě Španělska, zejména ve Valencii a v Katalánsku, způsobily silné deště záplavy, kvůli nimž od soboty zemřeli čtyři lidé, informovala dnes místní média. Vedení valencijského regionu zavedlo kvůli záplavám ve 145 obcích několikahodinový zákaz vycházení, který se dotkl asi 800 tisíc lidí. V pondělí odpoledne platil už jen v osmi z nich.

Bouře a silné deště zasáhly také Baleárské ostrovy Mallorca a Ibiza, kde bylo kvůli tomu dnes zrušeno či odkloněno několik letů. V oblasti letiště v Ibize napršelo v neděli největší množství srážek od roku 1944, kdy začala tato měření, uvedl španělský meteorologický úřad.

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Na řadě míst v Katalánsku a regionu Valencie se vylily z břehů potoky i řeky. Voda zaplavila četné silnice, domy i kempy. Hasiči vyprošťovali desítky lidí, kteří uvázli v zatopených domech či autech.

Už v neděli našli záchranáři tělo ženy, která byla pohřešována od soboty, kdy ji na procházce s manželem a dvěma dětmi strhl proud vody v Cabrera de Mar v provincii Barcelona. Druhou obětí se v neděli stala žena, která se koupala na pláži v Saguntu (provincie Valencie). Dva další mrtví jsou rovněž z valencijského regionu, a to z města Oliva.

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Pobřežní městečko Oliva, které má asi 27 000 obyvatel, patří k nejpostiženějším. Jeho starostka Yolanda Pastorová novinářům odpoledne řekla, že záchranné práce se soustředí i na sedm městských kempů, z nichž bylo evakuováno asi 2000 lidí.

„Žádáme obyvatele, aby omezili cesty a pobývali ve vyšších patrech,“ vyzval dnes ráno premiér Pedro Sánchez.

Valencii koncem října 2024 zasáhly bleskové povodně, které si tam vyžádaly podle poslední aktualizace z letošního září 233 obětí. Mnozí se utopili v autech, garážích či sklepech. Vedení regionu pak čelilo masovým protestům a kritice, že obyvatele včas nevarovalo.

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Vydatné deště jsou ve Španělsku v posledních letech čím dál častější. Podle některých expertů k tomu přispívají změny klimatu a výrazné oteplování moře.

17. září 2026
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