Válka, nebo vyjednávání? Íránská odpověď bude odpovídat síle útoku, míní politolog

Teoreticky podle něj může vyjednávání USA s Íránem o jaderné dohodě pokračovat, ale může nastat i černý scénář velké vojenské konfrontace, do které budou zapojené i nestátní vojenské organizace spolupracující s Íránem jako Hizballáh, řekl.
Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí
„Zatím máme příliš málo potvrzených informací. Víme, že v některých částech Teheránu došlo k explozím, Izraelci útok potvrdili. Došlo k výbuchům v sídle nejvyššího duchovního vůdce a v několika vládních budovách, ale další informace jsou spekulativní,“ uvedl Kraus.
Podle něj nyní nevíme, zda byl útok provedený na vojenské základny a vojenské instalace a není jasné, jaké jsou škody a jestli jsou nějací mrtví. „Na rozsahu škod bude záviset íránská odpověď,“ doplnil Kraus.
ONLINE: Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu
„Cílem je jaderná dohoda“
Jelikož se americký útok již několik dnů předpokládal, myslí si, že představitelé íránského režimu ve vládních budovách nebyli a že nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí je někde schovaný. „Možná to byl útok spíše symbolického charakteru, který měl vytvořit na Írán větší tlak, aby udělal větší ústupky,“ řekl Kraus.
Pokud byl útok silnější, mohla by se podle něj například opakovat loňská dvanáctidenní válka. „Tehdy Íránci ukázali, že mají schopnost zasáhnout izraelské území a poměrně brzy unavit izraelské protiletecké systémy,“ zmínil Kraus.
Jisté podle něj zatím také není to, do jaké míry se do útoku zapojily USA. „Podle toho, jak to bylo, se bude odvíjet pokračování vyjednávání mezi USA a Íránem. Může se stát, že úplně skončí, nebo jen zamrzne, nebo se bude pokračovat dál. Cílem je jaderná dohoda,“ dodal Kraus.