Válka, nebo vyjednávání? Íránská odpověď bude odpovídat síle útoku, míní politolog

  10:10
Až bude zřejmé, jaké škody izraelský útok v Íránu napáchal, bude možné předvídat intenzitu íránské odpovědi. Jaký další vývoj je pravděpodobný, se podle politologa Josefa Krause z Masarykovy univerzity ukáže možná už v dalších hodinách.
Graffiti na zdi v Teheránu s nápisem „Pryč s USA" je vidět poté, co Izrael...

Graffiti na zdi v Teheránu s nápisem „Pryč s USA“ je vidět poté, co Izrael oznámil, že zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026) | foto: Majid AsgaripourReuters

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu....
Izrael zaútočil na Írán a vyhlásil výjimečný stav. (28. února 2026)
Lidé v Teheránu se utíkají schovat poté, co Izrael zahájil preventivní útok...
Lidé v Teheránu se utíkají schovat poté, co Izrael zahájil preventivní útok...
Teoreticky podle něj může vyjednávání USA s Íránem o jaderné dohodě pokračovat, ale může nastat i černý scénář velké vojenské konfrontace, do které budou zapojené i nestátní vojenské organizace spolupracující s Íránem jako Hizballáh, řekl.

Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí

„Zatím máme příliš málo potvrzených informací. Víme, že v některých částech Teheránu došlo k explozím, Izraelci útok potvrdili. Došlo k výbuchům v sídle nejvyššího duchovního vůdce a v několika vládních budovách, ale další informace jsou spekulativní,“ uvedl Kraus.

Podle něj nyní nevíme, zda byl útok provedený na vojenské základny a vojenské instalace a není jasné, jaké jsou škody a jestli jsou nějací mrtví. „Na rozsahu škod bude záviset íránská odpověď,“ doplnil Kraus.

ONLINE: Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

„Cílem je jaderná dohoda“

Jelikož se americký útok již několik dnů předpokládal, myslí si, že představitelé íránského režimu ve vládních budovách nebyli a že nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí je někde schovaný. „Možná to byl útok spíše symbolického charakteru, který měl vytvořit na Írán větší tlak, aby udělal větší ústupky,“ řekl Kraus.

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump
Vozidla stojí v dopravní zácpě v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily útok proti Íránu. (28. února 2026)
Izraelci se shromažďují v podzemním krytu v Tel Avivu poté, co Írán na zemi vyslal balistické rakety. (28. února 2026)
Pokud byl útok silnější, mohla by se podle něj například opakovat loňská dvanáctidenní válka. „Tehdy Íránci ukázali, že mají schopnost zasáhnout izraelské území a poměrně brzy unavit izraelské protiletecké systémy,“ zmínil Kraus.

Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí

Jisté podle něj zatím také není to, do jaké míry se do útoku zapojily USA. „Podle toho, jak to bylo, se bude odvíjet pokračování vyjednávání mezi USA a Íránem. Může se stát, že úplně skončí, nebo jen zamrzne, nebo se bude pokračovat dál. Cílem je jaderná dohoda,“ dodal Kraus.

