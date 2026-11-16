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Radši dobývají cizí města, než aby lidem zařídili záchody. Sikorski se vysmál Rusku

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  15:44
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Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Kyjevě (13. září 2026)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Kyjevě (13. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski se vysmál Rusku. Podle něj se víc zaměřuje na dobývání cizích měst než na to, aby zajistilo svým vlastním obyvatelům toalety. Reagoval na ruské požadavky k evropské „bezpečnostní architektuře“.

„Nedávné požadavky ruské vlády poukazují na věčný problém jejich politické kultury,“ napsal šéf polské diplomacie. „Konkrétně na to, že jim záleží více na dobytí cizího města, o kterém nikdo z nich v životě neslyšel, než na 11 milionech Rusů, kteří nemají doma záchod.“

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Sikorski odkazoval na vyjádření ruské delegace přepsání evropské bezpečnostní architektury při jednáních v Abú Zabí. Rusové odkazují na své požadavky z roku 2021, podle nichž se NATO nesmí dále rozšiřovat na východ, a vymiňují si, aby Aliance bez souhlasu Moskvy nemohla rozmisťovat jednotky do zemí, které do Aliance vstoupily po roce 1997, například do Česka a Polska.

Rusové zároveň uvedli, že k seznamu hodlají přidat další návrhy. Podle některých zpráv chtějí i vystoupení Finska z NATO či přetvoření Moldavska v federaci.

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Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha varoval, že ruské návrhy týkající se evropské bezpečnostní architektury připomínají požadavky Kremlu, které předcházely ruské invazi do Gruzie a jeho celoplošné invazi na Ukrajinu.

Je podle vás Rusko natolik významný stát, aby si mohlo klást podobné požadavky?

Podle statistik ruského statistického úřadu z roku 2019 nemá 22,6 procenta ruských domácností přístup k centrální kanalizaci, z toho 16,8 procenta využívá potrubí vedoucí do žump a zbývajících 5,8 procenta nemá ani je.

Na tyto údaje naráželi i někteří ruští politici, kteří odmítali tvrzení ruské propagandy, že si ruští vojáci při objevení genderově neutrálních záchodů na Ukrajině uvědomili, za co bojují.

Sami ruští vojáci se některé civilizační výdobytky zdají Ukrajincům závidět. „Jejich dnešním snem je ukrást záchod a zemřít,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o rozšířené praxi ruských vojáků při rabování brát toaletní zařízení.

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