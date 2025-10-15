Ruský dron ve Westminsteru. Sikorski varoval před útoky v hloubi Evropy

  13:02
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski v britském parlamentu ukázal ruský dron Šáhid a varoval, že nevybudování evropské protidronové obrany by bylo nezodpovědné. Řekl též, že Kyjev je připravený na to, že válka může trvat další tři roky, a Evropa by se měla podobně připravit.
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski v britském parlamentu ukázal ruský dron podle íránského vzoru Šáhid. Varoval, že Evropa musí vybudovat protidronovou obranu. (14. října 2025) | foto: ČTK

6 fotografií

Sikorski varoval, že Rusko může „naneštěstí proniknout hluboko do Evropy“. V září do polského vzdušného prostoru vletělo několik dronů z Ruska.

„Měli bychom být připraveni tomu čelit. Takže si myslím, že nevybudování protidronové a dronové kapacity by v těchto dnech bylo nezodpovědné,“ řekl u ruského dronu podle íránského vzoru, který ukázal britským zákonodárcům. Upřesnil, že i když ruské drony pravděpodobně do Londýna nedolétnou, stále jejich trosky mohou zničit kritickou infrastrukturu.

K ochraně Evropy je podle něj třeba Ukrajinu co nejvíce podporovat. „Ukrajinci mají plány na tuto válku na (další) tři roky, což je prozíravé,“ řekl. „A my musíme (ruského prezidenta Vladimira) Putina přesvědčit, že jsme připraveni vydržet alespoň ty tři roky. Že Ukrajina nebude opuštěna.“

„Varovali jsme vás, pak nefňukejte.“ Příště ruské zbraně sestřelíme, hlásí Sikorski

„Není to jednoduše pravda, že Rusko vždy vítězí,“ pokračoval šéf polské diplomacie. Připomněl, že Moskva plánovala svou „speciální vojenskou operaci“ na tři dny, trvá ale již víc jak tři roky. „(Putin) stále bojuje na Donbasu. Začal bojovat na Donbasu deset let zpátky. To není moje definice vítězství.“

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

15. října 2025  13:23

15. října 2025  7:15,  aktualizováno  13:19

15. října 2025  6:19,  aktualizováno  13:15

15. října 2025  13:12

15. října 2025  13:07

15. října 2025,  aktualizováno  13:07

15. října 2025  12:26,  aktualizováno  13:05

15. října 2025  13:04

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  13:03

15. října 2025  13:02

15. října 2025  12:50

15. října 2025  12:50

