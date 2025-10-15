Sikorski varoval, že Rusko může „naneštěstí proniknout hluboko do Evropy“. V září do polského vzdušného prostoru vletělo několik dronů z Ruska.
„Měli bychom být připraveni tomu čelit. Takže si myslím, že nevybudování protidronové a dronové kapacity by v těchto dnech bylo nezodpovědné,“ řekl u ruského dronu podle íránského vzoru, který ukázal britským zákonodárcům. Upřesnil, že i když ruské drony pravděpodobně do Londýna nedolétnou, stále jejich trosky mohou zničit kritickou infrastrukturu.
K ochraně Evropy je podle něj třeba Ukrajinu co nejvíce podporovat. „Ukrajinci mají plány na tuto válku na (další) tři roky, což je prozíravé,“ řekl. „A my musíme (ruského prezidenta Vladimira) Putina přesvědčit, že jsme připraveni vydržet alespoň ty tři roky. Že Ukrajina nebude opuštěna.“
|
„Varovali jsme vás, pak nefňukejte.“ Příště ruské zbraně sestřelíme, hlásí Sikorski
„Není to jednoduše pravda, že Rusko vždy vítězí,“ pokračoval šéf polské diplomacie. Připomněl, že Moskva plánovala svou „speciální vojenskou operaci“ na tři dny, trvá ale již víc jak tři roky. „(Putin) stále bojuje na Donbasu. Začal bojovat na Donbasu deset let zpátky. To není moje definice vítězství.“