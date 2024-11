Síkela neztrácí čas. Ještě před Vánoci zamíří šířit vliv EU do Mauritánie

Český zástupce bude mít v unijní exekutivě na starosti portfolio mezinárodního partnerství. Nová Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyenovou, kterou dnes schválil Evropský parlament, začne fungovat od 1. prosince.

Síkela rovněž informoval o složení svého týmu, šéfkou kabinetu bude Lucie Šestáková, která byla dosud v Bruselu velvyslankyní ve výboru COREPER I. Ten se v EU zabývá mimo jiné dopravou, energetikou či životním prostředím. Komunikaci bude mít na starosti Síkelův dosavadní mluvčí Vojtěch Srnka.

Na odpoledním briefingu s českými novináři se Síkela označil za člověka „orientovaného na výsledky“ a poznamenal, že tomu přizpůsobil svůj kabinet, jelikož „každý šéf je jenom tak silný, jak silný je jeho tým“. Kromě dvou Čechů ve svém kabinetu se Síkelovi v rámci výměn podařilo dostat dalších šest Čechů do kabinetů ostatních členů komise, z toho tři v týmech místopředsedů.

Síkela bude mít na starosti dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou, podporu koordinace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy v oblasti rozvojové spolupráce a rovněž spolupráci s partnery při prosazování hodnot EU, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv. Připustil ovšem, že se hodlá zabývat i dalšími tématy, která jsou mu blízká.

„Jak jsem řekl, já si určitě neodpustím vzhledem ke své minulosti a ke svým zkušenostem jako ministr průmyslu, obchodu a energetiky, abych se nemíchal i do jiných agend v oblasti energetiky, obchodu a samozřejmě všech těch témat, která jsou mi blízká,“ řekl. Úzkou spolupráci očekává s novou šéfkou unijní diplomacie Kallasovou, s eurokomisařkou pro Středomoří Dubravkou Šuicaovou, s eurokomisařkou pro rozšíření Martou Kosovou či s eurokomisařkou pro krizové řízení Hadjou Lahbibovou.

„Příští týden mě čeká první veřejné vystoupení na jedné ekonomické konferenci a hned ten další týden nato s největší pravděpodobností první zahraniční cesta. Záměrně jsem si vybral oblast Sahelu v Africe. Chystám se do Mauritánie,“ odpověděl Síkela na dotaz ČTK. Mauritánie je podle Síkely zajímavá jak s ohledem na ekonomické projekty, tak pokud jde o migrační otázky. V plánu má nový český eurokomisař setkání s prezidentem a řadou členů mauritánské vlády.

„Máme s Mauritánií nastavenou velmi zajímavou spolupráci v celé řadě oblastí, ať už je to výroba zeleného vodíku, elektrifikace některých oblastí nebo rozvoj přidané hodnoty v oblasti rybolovu,“ poznamenal Síkela s tím, že tato země v severozápadní Africe na pobřeží Atlantského oceánu nyní předsedá Africké unii.

„Ale nebudu skrývat, že ta země je pro nás zajímavá i z hlediska migračních otázek,“ dodal s tím, že z Mauritánie prchá mnoho běženců na Kanárské ostrovy. Kromě toho chce Síkela v této africké zemi jednat také se zástupci soukromého sektoru.

Novou Evropskou komisi v Evropském parlamentu dnes podpořilo 370 z přítomných poslanců, což je nejslabší mandát od roku 1995. Na otázku, jak to vnímá, Síkela odpověděl, že je to „jako ve sportu“ a že „ve sportu se za pár let neptáte, kdo jakým výsledkem vyhrál“.

Poznamenal, že komisi v Evropském parlamentu podpořil „pragmatický střed“ i část levicového a pravicového spektra. V každém případě podle Síkely čeká novou komisi pět let náročné práce a bude zapotřebí nejen posílit obranu, prosperitu a udržitelnost Evropy, ale také spolupracovat s dalšími kontinenty ve snaze těchto cílů dosáhnout.