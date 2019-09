Zemřel kosmonaut NDR Sigmund Jähn, do vesmíru letěl půl roku po Remkovi

Rodák z Krušných hor Jahn zemřel v sobotu ve svém domě v Braniborsku. Byl vůbec prvním německým občanem v kosmu. Byl členem posádky Sojuzu 31, jejímž cílem se stala orbitální stanice Saljut 6, kde se setkal se sovětskými kosmonauty Kovaljonokem a Ivančenkem.

Velitelem Sojuzu 31 byl sovětský kosmonaut Valerij Bykovskij. Zpátky na zem se loď vrátila 3. září 1978. Let trval celkem 7 dní, 20 hodin a 49 minut, Sojuz během této doby obletěl zemi celkem 125krát.

Východoněmecký kosmonaut Sigmund Jahn na snímku z roku 2017

Let se uskutečnil v rámci programu Interkosmos, kam byl zařazen také výcvik prvního kosmonauta z Československa a Polska. Jahn byl celkově 90. člověkem ve vesmíru.

Jahnův let se uskutečnil téměř půl roku poté, co se do vesmíru podíval první z této trojice - Vladimír Remek. Po Remkovi letěl v červnu 1978 do kosmu první Polák - Miroslaw Hermaszewski, poté přišel na řadu Jähn.

Prvním západoněmeckým kosmonautem se stal v roce 1983 Ulf Merbold. Ten se proletěl americkým raketoplánem, coby první občan mimo USA.