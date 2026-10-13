U sídla ropného gigantu Saudi Aramco v Zahránu se ozvaly výbuchy

V posledních dnech šíitští povstalci Húsíové zintenzivnili útoky na Saúdskou Arábii.
Podle jednoho ze zdrojů Reuters v sídle ropné společnosti propukl požár. Čtyři zdroje uvedly, že byla nařízena evakuace budovy. Jeden ze zdrojů uvedl, že sídlo Saudi Aramco bylo zasaženo, ale není jasné, zda šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety. Zaměstnancům společnosti bylo podle jednoho zdroje nařízeno ve středu pracovat z domova.
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Masakr na letišti, hořící rafinerie. Saúdská Arábie je na lopatkách
Saúdskou Arábií vedená vojenská koalice bez bližších podrobností uvedla, že úlomky rakety, kterou sestřelila a zničila v Zahránu, dopadly na rezidenční oblast. Později saúdskoarabská civilní obrana vydala výstrahu před možným nebezpečím v hlavním městě Rijádu a následně se i tam ozval výbuch.
Na Saúdskou Arábii jemenští povstalci Húsíové útočí opakovaně. Rijád totiž vede koalici, která bojuje proti těmto rebelům a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Húsíové napojení na Írán aerolinkám vzkázali, aby se vyhýbaly saúdskému vzdušnému prostoru, protože je podle nich oblastí vojenských operací. Jemenští povstalci dále uvedli, že kromě letišť jsou jejich terčem i vojenské základny a ropná zařízení v Saúdské Arábii. V sobotu při útoku na letiště v Rijádu zahynulo 13 lidí, o den později si podobný útok vyžádal dalšího mrtvého.
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10. října 2026