Podle palermského šéfprokurátora policie v poslední době zabavila útočné pušky a výbušniny, které zřejmě pocházely z Balkánu z období občanských válek. Podle členů mafie, kteří se rozhodli spolupracovat s justicí, ale má Cosa Nostra čím dál větší zájem o modernější zbraně, které se používají například ve válce na Ukrajině.
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„Konkrétně jsme se dozvěděli o pokusu o nákup výbušných dronů, což jsou mimořádně sofistikované stroje, proti kterým nejsme nyní připraveni se bránit,“ řekl de Lucia. Podle ně se sicilská mafie snaží vybudovat nový arzenál, který by obsahoval „válečné zbraně a výbušný materiál vysoké kvality.“
Současně se však mafie nachází po zásazích úřady z posledních desetiletí v obtížné organizační situaci, protože se rozpadla ústřední vůdčí komise. Jednotlivé klany tak komunikují a spolupracují na místní úrovni. Koordinace je při tom podle prokurátora efektivní a Cosa Nostra se nezdráhá v některých oblastech, například pašování drog, spolupracovat s dalšími mafiánskými organizacemi z Kalábrie či Albánie.
„Vůči kryptoměnám stále panuje nedůvěra,“ řekl de Lucia ohledně postoje sicilské mafie. Podle prokurátora Cosa Nostra „pochází z tradice, pro kterou je investicí půda“. U mladší generace mafiánských vůdců se však postoj mění a je mezi nimi zájem o poradce, kteří jim pomáhají používat kryptoměny.
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Palermský šéfprokurátor taky kritizoval před poslanci výboru pro potírání mafií situaci, kdy se vůdcům zločinecké organizace daří řídit kriminální aktivity i z vězení. De Lucia se domnívá, že tomu napomáhá rozmach „nových technologií“ a pašování mobilních telefonů do věznic. Schopnost řídit organizace i z vězení podle prokurátora „oslabuje věrohodnost státu v očích subjektů, po kterých žádáme spolupráci s justicí,“ uvedl prokurátor.