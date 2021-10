Význam se vytratil, zbylo jen zlato. Sicilská církev zakazuje kmotry u křtů

„Cítím se jako kmotr. I když nemám ten titul,“ říká přesvědčeně strýc malého Antonia, dvaadvacetiletý Alfio Motta. Zákaz mít u křtin kmotra či kmotru začal platit o uplynulém víkendu a potrvá v Katánii tři roky.

Církvi to má dát čas na to, aby své ovečky opět přivedla ke Kristu a znovu naplnila formální obřad svým původním významem. „Je to experiment,“ vysvětluje generální vikář Salvatore Genchi. Sám je kmotrem nejméně patnácti dětí. Míní, že splňuje všechny předpoklady pro tuto funkci. Ostatními ve své diecézi už si tak jistý není.

Z dřívějšího ochránce dítěte, který měl dohlédnout na katolickou výchovu svého svěřence, se podle názoru sicilských duchovních stal pouhý prostředník pro posilování vazeb mezi spřátelenými rodinami a navazování perspektivních kontaktů. A z celého rituálu jen společenský zvyk.



Duchovní význam se vytratil, zbyly jen zlaté náramky a přívěsky pro děti. Dočasný konec kmotrů proto vítá i kněz Angelo Alfio Mangano z kostela Panny Marie Ogninské. Popisuje, že si bude moct alespoň na chvíli oddechnout a neřešit výhrůžky pochybných existencí, které nejen na něj tlačily, aby se kmotry mohly stát.

Někteří místní mocní mají až desítky kmotřenců. Jedním z nich je třeba bývalý sicilský prezident Salvatore Cuffaro. Podle svých slov asistoval u křtu „asi jen dvaceti“ dětí, až 95 procent žádostí prý odmítl. A trvá na tom, že se „svým“ dětem věnoval a radil jim, aby šly na církevní školu.

Sám přitom strávil skoro pět let ve vězení za napomáhání mafiánskému bossovi. Obvinění popřel a zdůrazňuje, že členové mafie na Sicílii za kmotry nechodí. Nejspíš zapomněl na to, že právě sicilská mafie si termín přivlastnila a nechvalně ho, za vydatné pomoci spisovatele Maria Puza, proslavila po celém světě.

Ostatně právě na Sicílii před čtyřmi lety zločincům zakázali se křtů v roli kmotra účastnit. Exprezident však dodává, že zákazem celé tradice církev „vylévá vaničku i s dítětem“. Nadšení nejsou ani rodiče, které oslovil deník The New York Times.

„Je to šokující,“ říká jednadvacetiletá Jalissa Testaová, jež nedávno nechala v Katánii pokřtít svého syna. „Ve svých srdcích víme, že kmotra má,“ ujišťuje. „Pro ně je to možná zrušené. Pro nás ne,“ říká také Marco Calderone, zatímco v náručí drží šestiměsíčního Giuseppa.

Když pak jeho rodina pózovala na schodech kostela, fotograf ji vyzval, aby zavolala i kmotra. „Vidíte ten náramek, co má dítě na sobě?“ poznamenal s odkazem na tradiční dárek. „Nechápu, proč to církev dělá,“ rozčiluje se zase Ivan Arena, který se v Katánii možná stal úplně posledním kmotrem.

Některé páry proto své děti nechávají pokřtít v jiných částech Sicílie, kde ještě dva tisíce let starou tradici nezakopali. Například ve městě Aci Trezza sice diecéze po budoucích kmotrech a kmotrách vyžaduje místopřísežné prohlášení, že jsou věřící a nepatří k žádné mafii, jinak ale obřad nijak neomezují.

A na druhou stranu po přítomnosti kmotra ani nevolají. Italský list Corriere della Sera nicméně upozorňuje, že příklad z lidnaté Katánie může brzy inspirovat i další diecéze. Od ledna začne zákaz kmotrů platit také ve městě Mazara del Vallo.